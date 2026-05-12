Netflix amplía el universo de 'Las guerreras K-pop' con una serie derivada y un especial interactivo

Netflix ha decidido que el fenómeno de 'Las guerreras K-pop' no fue flor de un verano. La película animada, que el año pasado convirtió a medio planeta en experto en coreografías de cazadoras de demonios, tendrá una serie derivada y un especial interactivo. La plataforma lo ha confirmado hoy, 12 de mayo de 2026, y ya ha puesto fechas encima de la mesa: la serie llegará en otoño y el especial, en Navidad.

Qué son exactamente estos dos nuevos proyectos

La serie derivada se titulará 'K-pop Demon Hunters: The Next Wave'. Según la sinopsis oficial, seguirá a un nuevo grupo de aprendices en la misma academia donde las protagonistas originales pulieron sus pasos de baile... y sus técnicas para exorcizar demonios. Habrá caras nuevas, pero también algún cameo de las integrantes originales, aunque Netflix no ha querido dar nombres aún. La animación corre a cargo del mismo estudio coreano que hizo la película, así que el nivel visual debería mantenerse.

El especial interactivo es otra historia. Se llamará 'Elige tu K-pop: La audición infernal' y funcionará como un 'Elige tu propia aventura' al más puro estilo Black Mirror: Bandersnatch. Tú decides qué aspirante a estrella sobrevive a una audición que mezcla talent show y terror sobrenatural. Netflix apuesta por un formato que ya probó con éxito en otros títulos y que aquí encaja como un guante: el K-pop siempre ha sido interactivo por naturaleza, con fans votando en tiempo real.

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Por qué Netflix se la está jugando con esta expansión

La película original no solo fue un pelotazo de visualizaciones. Generó un tsunami cultural que se tradujo en dos menús de McDonald's en Estados Unidos, colaboraciones con marcas de moda y una legión de fans que aprendió las coreografías en TikTok. Netflix sabe que tiene entre manos una franquicia, no una película aislada.

Pero expandir un universo siempre es arriesgado. Por cada 'The Mandalorian' que funciona, hay diez spin-offs que naufragan. El estudio coreano detrás de la animación tiene buena mano —su trabajo en la película fue impecable—, pero el salto a un formato interactivo es terreno pantanoso si no se ejecuta con milimétrica precisión. La mayoría de los proyectos interactivos en plataformas acaba siendo olvidada a las dos semanas.

Se veía venir y, por una vez, el hype no es inflado

Recordemos el precedente: cuando Netflix estrenó 'Las guerreras K-pop' en julio de 2025, pocos esperaban que una cinta de animación coreana sobre demonios y grupos musicales se convirtiera en el fenómeno global del año. Pero lo hizo. Y lo hizo con un guion sólido, una banda sonora que coló tres temas en el top 50 global de Spotify y un diseño de personajes que llenó convenciones de cosplay en tres continentes.

La gran pregunta es si la secuela directa o los spin-offs pueden mantener el nivel cuando el factor sorpresa ya no existe. La industria del entretenimiento está llena de segundas partes que intentan recrear la magia y se quedan en un ejercicio de mercadotecnia. Aquí la clave está en que el estudio ha tenido tiempo para desarrollar los proyectos —casi dos años desde que terminaron la película— y no parece un encargo apresurado para capitalizar la moda.

Aun así, conviene contener el entusiasmo. El especial interactivo suena bien en el papel, pero ejecutarlo sin que los tiempos muertos entre decisión y decisión maten el ritmo de una historia de terror y coreografías es un reto técnico considerable. Lo sabremos cuando llegue en Navidad. De momento, Netflix ha puesto las cartas sobre la mesa con una estrategia que tiene sentido: dar a los fans más universo sin quemar la franquicia en una secuela apresurada.

El resumen para vagos (TL;DR)