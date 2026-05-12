Ni pescado ni tradición religiosa: el verdadero origen del entierro de la sardina que empezó por un error

¿Por qué seguimos celebrando el entierro de la sardina cada Miércoles de Ceniza si la Iglesia católica jamás incluyó este desfile en sus textos sagrados ni en sus manuales litúrgicos? El origen de esta ruidosa ceremonia tiene mucho menos de devoción mística y bastante más de picaresca urbana, higiene pública de urgencia y un fenomenal enfado real en el Madrid del siglo dieciocho.

Detrás de este festejo que hoy marca el fin del desenfreno pagano se esconde una concatenación de equívocos administrativos que transformaron un problema de salud pública en una catarsis colectiva. Aquella jornada no pretendía instaurar un rito eterno, sino hacer desaparecer de forma rápida un cargamento de pescado que amenazaba con emponzoñar el aire de la capital.

Entierro de la sardina: El cargamento podrido que enfureció a Carlos III

La intrahistoria de esta costumbre nos traslada directamente al reinado de Carlos III, un monarca obsesionado con la limpieza, el empedrado y la modernización de una capital que todavía arrastraba costumbres medievales. Durante una calurosa víspera de Cuaresma, un gran cargamento de pescado destinado al ayuno obligatorio de los madrileños llegó a las puertas de la villa en un estado de absoluta descomposición.

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Ante el insoportable hedor que comenzaba a invadir las plazas y el riesgo evidente de peste, el monarca ordenó de forma tajante enterrar aquella mercancía inservible en las riberas del río Manzanares. Los madrileños, acostumbrados a tomarse con humor las desgracias y las órdenes de la corte, convirtieron aquella improvisada comitiva de descarte de comida en una ruidosa procesión festiva que daría origen al entierro de la sardina.

La teoría de la cerdina y la metamorfosis del lenguaje

Existe otra corriente entre los historiadores que apunta a que el entierro de la sardina en realidad nunca tuvo que ver con el mar, sino con el cerdo. En el Madrid antiguo se denominaba cerdina al canal de este animal que se enterraba simbólicamente para marcar el inicio de la estricta abstinencia de carne que exigían los cuarenta días de la Cuaresma.

Con el paso de las décadas, la pronunciación popular y el habla de las tabernas madrileñas deformaron la palabra cerdina hasta convertirla en el pescado que hoy todos conocemos. Esta evolución lingüística facilitó que el entierro de la sardina se consolidase en el imaginario popular como una parodia de los funerales serios, donde el llanto falso de las viudas sustituía al dolor real.

Francisco de Goya y el lienzo de la locura colectiva

Ningún documento retrata mejor la energía desatada de esta festividad que el famoso cuadro pintado por Francisco de Goya a comienzos del siglo diecinueve. En su lienzo titulado El entierro de la sardina, el genial pintor aragonés no muestra un pescado moribundo ni una comitiva fúnebre tradicional, sino una masa humana entregada al baile, las máscaras y la transgresión de las normas.

Goya capturó de manera brillante cómo el entierro de la sardina funcionaba como una válvula de escape social en una España atenazada por el absolutismo y la censura. El estandarte con la cara sonriente que domina la escena de su cuadro resume perfectamente el espíritu de una fiesta donde la muerte aparente es solo una excusa para celebrar la vida.

La evolución de una fiesta de barrio a icono nacional

Con la llegada del siglo veinte, el entierro de la sardina superó las fronteras de los barrios castizos de Madrid para replicarse en decenas de localidades de toda la geografía española. La ceremonia abandonó el caos de las riberas del Manzanares para estructurarse en cofradías humorísticas que custodian el féretro de cartón piedra con un protocolo tan satírico como riguroso.

Hoy en día, el entierro de la sardina se ha convertido en un atractivo turístico de primer orden que fusiona el teatro de calle, la gastronomía popular y el folclore local. Lo que comenzó como un descarte sanitario bajo el mandato de Carlos III es ahora una manifestación cultural protegida que demuestra la capacidad del pueblo para transformar la necesidad en celebración.

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Teoría del Origen Elemento Central Motivación Original Legado Actual Sanitaria (Carlos III) Pescado en mal estado Evitar epidemias en Madrid Desfile humorístico y quema Lingüística (Cerdina) Canal de cerdo Ayuno y abstinencia de carne Personificación del pez Pagana / Satírica Máscaras y disfraces Crítica social y transgresión Viudas y llanto colectivo

El impacto del turismo y el futuro de las cofradías

Los expertos en patrimonio cultural coinciden en que el entierro de la sardina afronta el reto de mantener su esencia irreverente frente a la excesiva domesticación del turismo de masas. Las cofradías tradicionales luchan por transmitir a las nuevas generaciones que esta fiesta no es un simple desfile de disfraces, sino un ejercicio de sana irreverencia social.

La previsión del sector cultural apunta a que el entierro de la sardina ganará peso como experiencia inmersiva en los calendarios festivos europeos durante los próximos años. El consejo de los historiadores es claro: para preservar su valor, las administraciones deben proteger la espontaneidad del festejo y evitar que se convierta en un espectáculo encorsetado para visitantes extranjeros.

El veredicto del Miércoles de Ceniza

En última instancia, el entierro de la sardina sobrevive porque responde a una necesidad humana fundamental: la de cerrar ciclos y despedirse de los excesos antes de volver a la rutina impuesta. La quema final del pez de cartón representa la purificación de los errores cometidos durante el Carnaval y la promesa implícita de un nuevo comienzo primaveral.

No importa si el origen real estuvo en los decretos de Carlos III o en la evolución de una palabra castellana vinculada a la matanza del cerdo. El entierro de la sardina sigue siendo, por encima de todo, el monumento anual de la sociedad a la alegría de vivir, al humor frente a las dificultades y a la maravillosa capacidad humana de reírse de su propia finitud.