Maxi Iglesias y Stephanie Cayo se ven en los Platino tras su nueva relación: ella solo habla de Alejandro Sanz

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo se cruzaron en la alfombra roja de los Premios Platino y el momento ha sido pura tensión contenida. Él le lanzó un 'te deseo lo mejor' público; ella, inalterable, solo tenía palabras para Alejandro Sanz.

El reencuentro que nadie esperaba y que lo dice todo

Habían compartido algo más que pantalla. Maxi y Stephanie fueron pareja durante dos años, un noviazgo que se rompió sin grandes escándalos pero tampoco con abrazos de despedida. Así que cuando los dos coincidieron en los recientes galardones del cine iberoamericano, la alfombra roja se convirtió en el escenario perfecto para medir las temperaturas. Según ha recogido Diez Minutos, el actor español se acercó y le dedicó un escueto 'te deseo lo mejor'. Un gesto de profesionalidad, quizá un intento de quedar bien. Pero ella no recogió el guante.

Stephanie, que estaba entregada a la promoción de su nueva etapa musical junto a Alejandro Sanz, no le devolvió ni una sonrisa. Y la jugada fue aún más fría: en todas sus declaraciones posteriores, solo hubo palabras de admiración para el cantautor. Ni rastro del nombre de su ex.

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Por qué 'lo de Alejandro Sanz' es mucho más que una anécdota

Que una actriz peruana, en pleno evento del cine iberoamericano, nombre exclusivamente a Alejandro Sanz cuando su ex pareja está a dos metros, no es casualidad. Es un mensaje de pura independencia. Stephanie Cayo ha dado un portazo sin subir la voz, demostrando que su presente (y su discurso) no necesita ni una línea para Maxi. El músico, con quien ha colaborado recientemente en el tema 'A fuego lento', es su prioridad profesional y, quién sabe, quizá personal.

Mientras tanto, Maxi Iglesias, conocido por series como 'Física o Química' y 'Velvet' (más sobre su trayectoria), se limitó a ese 'te deseo lo mejor' que, según fuentes del entorno, fue recibido con un silencio incómodo. El actor ha preferido no hacer más comentarios y se ha centrado en su trabajo, dejando que el eco de la pulla silenciosa resuene en los titulares.

El manual de la ex indiferente (y por qué funciona)

No es la primera vez que una alfombra roja se convierte en el ring de boxeo emocional de exparejas. Recordemos aquel encuentro entre Risto Mejide y Laura Escanes en los Premios Ondas, o la gelidez de Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bollo en cualquier sarao andaluz. Pero Stephanie ha elevado el arte del desplante: sin aspavientos, sin rencor explícito, solo hablando de otro hombre y demostrando una seguridad que desarma al más pintado.

El gesto, para muchos, es una lección de cómo cerrar ciclos sin darle al ex ni un minuto de fama prestada. Para otros, un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, hasta el silencio más educado se puede viralizar. Alejandro Sanz, sin saberlo, se ha convertido en el involuntario protagonista de un triángulo mediático que no tiene nada que ver con la música.

Veremos si la próxima gala nos trae otro capítulo de este culebrón silencioso. De momento, Stephanie Cayo sigue su camino y Maxi, a lo suyo. Cosas de ex.

El chisme en 3 claves (TL;DR)