Indiana Jones y el Gran Círculo ya está en Nintendo Switch 2: 30 fps estables y buen rendimiento portátil

Alguien en MachineGames ha hecho un pacto con el diablo de la optimización. Indiana Jones y el Gran Círculo, uno de los tótems técnicos de esta generación, aterriza hoy en Nintendo Switch 2 y, contra todo pronóstico, no sale ardiendo. Lo he estado probando y la conclusión es clara: si pensabas que este port sería un desastre, te equivocas de cabo a rabo.

Las primeras impresiones son buenas. En interiores, el juego se mueve a 30 fps estables que no tiemblan ni cuando aprietas el gatillo. La resolución no es la de una Series X, obviamente, pero la imagen se ve nítida en la pantalla de la consola. El truco está en que MachineGames ha recortado donde duele menos: sombras más pobres, algo de popping al girar la cámara en zonas abiertas y algún tirón esporádico que apenas se nota. Nada que te saque de la aventura.

Cuando sales a exteriores, la cosa se resiente un pelín. Aparece ese popping molesto —objetos que se cargan de repente— y la iluminación pierde matices, pero la fluidez se mantiene. No es la versión definitiva, pero se puede jugar sin que te sangren los ojos, que ya es mucho decir para un port de este calibre.

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Por qué esta versión es la excusa perfecta para llevarte a Indy de viaje

Aquí está el quid de la cuestión: el formato portátil. Con Switch 2 en las manos, recorrer catacumbas y resolver puzles con el látigo en primera persona se convierte en una experiencia casi íntima. Es sorprendentemente fluido, los detalles en interiores aguantan el tipo y la sensación de tener 'Indiana Jones y el Gran Círculo' en cualquier parte es un lujazo. Si eres de los que juegan en el metro o en el sofá mientras tu pareja ve la tele, este es tu caramelito.

Eso sí, si tienes una PS5 o una Xbox Series X con una tele 4K de 65 pulgadas, no te engañes: esta no es tu versión. Pero si no has catado el juego hasta ahora porque no tenías otra plataforma, la versión de Switch 2 es una puerta de entrada más que digna. Y si lo que buscas es flexibilidad, tampoco hay color.

El enésimo 'impossible port' que Nintendo convierte en rutina

No es la primera vez que un triple A técnicamente bestia aterriza en la híbrida japonesa sin despeinarse. Final Fantasy VII Rebirth ya hizo lo propio hace meses, y el precedente se repite: MachineGames sigue la estela de los estudios que entienden que la magia está en la optimización, no en los teraflops. La desarrolladora sueca lleva años demostrando músculo con la franquicia Wolfenstein y aquí aplica las mismas dosis de mimo. No es un port chapucero, sino uno bien pensado.

Este lanzamiento confirma una tendencia: Switch 2 se está convirtiendo en el refugio de los que quieren jugar a lo último sin estar encadenados al salón. La pregunta ya no es si un juego puede correr en la consola, sino cuánto tardará en llegar. Y viendo lo bien que se mueve Indy, da gusto ser optimista.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. El port es sólido, el modo portátil es una delicia y MachineGames no ha hecho el vago. No es la versión más puntera, pero cumple con creces. Si te gusta Indy y la portabilidad, corre a por él. Si eres un sibarita de los gráficos, ya sabes dónde no mirar.

El resumen para vagos (TL;DR)