Crisis del Studio Ghibli en Japón: los jóvenes huyen por la crisis de accesibilidad y el streaming

Algo falla cuando en cualquier rincón de occidente puedes tragarte 'Mi vecino Totoro' en Netflix o HBO Max, pero en Japón la misma película se convierte en un acontecimiento televisivo que se emite una vez cada siete años. La crisis de accesibilidad de Studio Ghibli en su propio país no es nueva, pero este mes ha vuelto a saltar a la palestra justo cuando el estudio recibe el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. La paradoja es enorme.

El monopolio de Nippon TV y la ausencia de streaming

En Japón no existe una sola plataforma de streaming que tenga las películas de Ghibli. Nada de Netflix, nada de HBO, nada de Amazon Prime. El control total lo tiene la cadena Nippon TV, que las emite un puñado de veces al año y con cuentagotas. Según el periodista japonés Soichiro Matsutani, citado por Automaton, este mismo mes de mayo se emitirá 'Nicky, la aprendiz de bruja' por primera vez en cuatro años. Y 'Susurros del corazón' volverá a la pantalla tras siete años de silencio. Imagina tener que esperar casi una década para ver una película que en el resto del mundo está a un clic.

Una generación que no está creciendo con Ghibli

El sistema es un muro para los nuevos espectadores. Si eres un niño japonés y tus padres no compran los Blu‑ray o te sientan delante del televisor el día exacto que Nippon TV programa una emisión, creces sin Totoro, sin Chihiro, sin el castillo ambulante. Y eso está ocurriendo: la mayoría de los jóvenes japoneses no tiene acceso natural al catálogo del estudio. El periodista Matsutani apunta además que las cintas no dirigidas por Hayao Miyazaki sufren aún más, porque no garantizan los ratings que busca la cadena. Un bien cultural nacional se ha convertido en un lujo para unos pocos.

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Mientras tanto, en el resto del mundo los fans llevan años disfrutando del catálogo casi completo. La decisión de mantener las películas fuera del streaming japonés responde a un modelo de negocio que prima la escasez para elevar el impacto de cada emisión, pero el coste es altísimo: una brecha generacional que puede dejar a Ghibli sin interlocutores jóvenes precisamente en el país que lo vio nacer. La paradoja es tan surrealista como ver un Oscar en una mano y un grillete en la otra.

La ironía de ser un icono mundial y un desconocido en casa

Lo más irónico del asunto es que este mes Studio Ghibli ha sido galardonado con el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En España sus reposiciones en salas agotan entradas y los pases especiales son un fenómeno recurrente. Pero en Japón, el lugar donde Miyazaki y Takahata construyeron su leyenda, la realidad es la opuesta: los jóvenes casi no hablan de las películas porque simplemente no pueden verlas. No es un declive de interés natural, es un bloqueo programado. Y nadie sabe cuánto tiempo aguantará la burbuja antes de que el propio estudio note el golpe en su relevancia cultural doméstica.

El resumen para vagos (TL;DR)