La solución técnica de 20 euros de Lidl que te evita visitas costosas al taller mecánico

Para cualquier propietario de un vehículo, existe un momento de tensión difícil de ignorar: el instante preciso en el que el testigo de "fallo de motor" se ilumina de repente en el panel de instrumentos y Lidl lo sabe. Por lo general, este aviso visual es el preludio de una serie de gestiones logísticas que terminan afectando al bolsillo.

Lo más habitual es tener que solicitar una cita previa en el taller especializado y afrontar un coste fijo simplemente para que un profesional conecte un terminal informático al coche y nos comunique el origen de la incidencia. Es un proceso que, en muchas ocasiones, resulta frustrante si el problema es menor o ya ha sido solventado mecánicamente.

Ante esta situación, Lidl ha decidido apostar por la autonomía del conductor medio. En su catálogo de herramientas y accesorios para el automóvil, ha aparecido una solución técnica que promete cambiar la forma en la que interactuamos con las averías de nuestros vehículos.

Publicidad

Se trata de una herramienta de diagnosis de la marca Ultimate Speed que, además de ser extremadamente práctica, se encuentra actualmente en promoción. Si el precio de venta recomendado suele situarse en los 22,99 euros, ahora puedes adquirirla por apenas 19,99 euros, lo que supone una inversión mínima comparada con la tarifa media de una sola sesión de diagnosis en un centro profesional.

Las características de la máquina de diagnosis que arrasa en Lidl actualmente

Las características de la máquina de diagnosis que arrasa en Lidl actualmente | Fuente: Lidl

Esta herramienta no es un simple juguete electrónico, sino un lector de códigos OBD2 (On-Board Diagnostic) plenamente funcional. Su diseño está pensado para que tú mismo puedas conectarlo al puerto de comunicaciones del vehículo, cuya ubicación suele encontrarse de manera estándar bajo la columna del volante o cerca de la caja de fusibles interna. La ventaja principal que ofrece este gadget disponible en Lidl es la capacidad de interpretar el lenguaje interno de la centralita del coche sin necesidad de intermediarios ni de software complejo.

El funcionamiento es directo y no requiere de conocimientos avanzados en mecánica. Si en algún momento se activa un aviso en el cuadro de mandos por un sensor que ha detectado una anomalía puntual, este aparato te permite leer el código de error específico.

Una vez que hayas identificado el problema y lo hayas resuelto (por ejemplo, tras la limpieza de un componente o el cambio de un fusible), el dispositivo te otorga la potestad de borrar la luz de advertencia de forma manual. Esto evita tener que pasar por el taller exclusivamente para realizar un "reset" de la memoria de fallos del sistema, un trámite que suele tener un coste desproporcionado.

Además de su función de lectura y borrado, el equipo que comercializa Lidl permite supervisar en tiempo real el flujo de datos del motor, conocido técnicamente como PCM. Esto significa que, con el motor en marcha, podrás visualizar parámetros críticos que a menudo no aparecen en el tablero convencional.

Información detallada sobre la temperatura exacta del refrigerante, el régimen de revoluciones por minuto con precisión absoluta o el estado operativo de los sensores de oxígeno se muestra directamente en su pantalla, permitiéndote detectar comportamientos erráticos antes de que se conviertan en averías graves.

Innovaciones técnicas integradas en la versión de dos mil veintiséis

Innovaciones técnicas integradas en la versión de dos mil veintiséis | Fuente: Lidl

El modelo que ha llegado a los estantes de Lidl no es una versión obsoleta, sino una actualización correspondiente al año 2026 que incorpora funciones que hasta hace poco estaban reservadas a equipos de gama alta. Una de las novedades más relevantes es su capacidad para ejecutar pruebas gráficas de tensión en tiempo real.

Publicidad

Esta función es vital para la salud eléctrica del coche, ya que te permite monitorizar el rendimiento de la batería y el alternador. Con esta información, podrás anticiparte y saber si tu batería está llegando al final de su vida útil, evitando el riesgo de quedarte tirado en el momento menos oportuno.

Otro avance significativo que facilita la experiencia de uso es la implementación de códigos QR dinámicos. En versiones anteriores, cuando la máquina detectaba un error, mostraba un código alfanumérico que obligaba al usuario a consultar gruesos manuales de instrucciones o a realizar búsquedas tediosas en internet.

Ahora, el dispositivo de Lidl genera un código QR directamente en su pantalla LCD. Al escanearlo con la cámara de tu teléfono móvil, serás redirigido a una explicación pormenorizada del fallo detectado, ahorrándote tiempo y ofreciéndote una comprensión inmediata de la gravedad de la situación.

Es importante destacar que la sencillez de este aparato es su mayor virtud. Al ser un equipo autónomo, no dependes de la conectividad de tu smartphone ni de la estabilidad de una red Bluetooth. Muchos lectores económicos de otros fabricantes requieren la descarga de aplicaciones externas que, en muchos casos, son de pago o incluyen publicidad intrusiva. En el caso de esta oferta de Lidl, la herramienta incluye su propia pantalla y botones físicos, lo que garantiza que siempre funcionará independientemente de la tecnología que lleves en el bolsillo.