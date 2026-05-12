Google Omni: la nueva IA de vídeo que sustituye a Veo y llega en 2026

Google no suelta el acelerador. Si hace menos de un año Veo nos dejó con la boca abierta generando clips casi realistas, ahora la compañía tiene listo a Omni, un modelo que, según las filtraciones, corrige el mayor punto débil de la generación de vídeo: el texto. Nada de garabatos que parecen escritos por un alien con prisa; Omni crea frases perfectamente legibles dentro del metraje. Y encima llega justo a tiempo para Google I/O 2026, como quien no quiere la cosa.

El heredero de Veo que sí sabe escribir

Omni no es un invento desde cero. En realidad, es una extensión de Veo —el anterior modelo de Google— pero con esteroides. Según ha podido comprobar el portal 9to5Google en una versión filtrada de la app de Gemini, este nuevo modelo ofrece una experiencia mucho más intuitiva y resultados más pulidos. Lo más llamativo: ahora el texto que aparece en los vídeos es nítido y realista, una asignatura pendiente de muchas IA de la competencia. La diferencia se nota sobre todo en carteles, pizarras o letreros, que suelen ser el talón de Aquiles de la generación automática. Google planea integrar Omni directamente en Gemini, donde primero llegará a los suscriptores de AI Pro con límites de uso y una sección específica para controlar el crédito disponible.

Pero la verdadera novedad es que podrás editar y remezclar secuencias directamente desde el chat. Imagina pedirle que cambie la iluminación de una escena o añada un personaje sin volver a generar todo el vídeo. Eso, si funciona como prometen, cambiará las reglas del juego para creadores de contenido y diseñadores.

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Pizarras matemáticas y un meme que ya da miedo

Las dos pruebas filtradas hablan por sí solas. En la primera, se le pidió a Omni que generara a un profesor escribiendo la demostración de una identidad trigonométrica en una pizarra tradicional. El vídeo resultante muestra una caligrafía perfecta, con pasos claros que no se deforman ni tiemblan. Para cualquiera que haya probado otros generadores de vídeo, esto es casi ciencia ficción.

La segunda prueba es ya un clásico: el meme de Will Smith comiendo espaguetis. Google, con un prompt detallado, logró una recreación hiperrealista con iluminación y reflejos que otros modelos ni siquiera intentan. El espagueti ya no parece plástico y las manos no sufren mutaciones espantosas. Es el mismo clip que OpenAI y otros han tratado de replicar sin el mismo éxito. Si Omni mantiene este nivel fuera de los demos controlados, la generación de vídeo habrá dado un salto generacional.

Google se la juega: la guerra del vídeo generativo está que arde

Mientras startups como Seedance (y otros actores) pelean por ganarse a los creadores, Google ha entendido que la clave no está solo en la resolución, sino en la funcionalidad. Poder generar texto legible en vídeo abre las puertas a anuncios publicitarios, tutoriales educativos, resúmenes de noticias y un sinfín de aplicaciones comerciales. La firma de Mountain View no quiere un juguete de laboratorio, sino una herramienta que el usuario medio pueda usar desde el móvil. Y ahí está la la clave del éxito de Omni: no solo la calidad visual, sino la integración total con el ecosistema de Google. No es casualidad que la misma filtración mencione la llegada de Gemini a CarPlay y Google Home.

Eso sí, la prudencia manda. Las filtraciones, aunque detalladas, no dejan de ser promesas hasta que no haya una keynote en directo. El historial de la IA generativa está lleno de demos impecables que luego tropiezan en el mundo real. Si Omni falla en cosas tan simples como mantener coherentes los dedos de una mano o empieza a alucinar texto, la decepción será proporcional al hype. Por ahora, todos los ojos están puestos en Google I/O 2026, el evento donde se espera la presentación oficial. La cuenta atrás ya ha empezado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La capacidad de generar texto nítido en vídeo es el santo grial que hasta ahora nadie había resuelto del todo. Si Google cumple lo filtrado, Omni podría adelantar por la derecha a todos sus rivales. Eso sí, como en toda filtración, conviene tomarse la euforia con un par de clicks de escepticismo.

El resumen para vagos (TL;DR)