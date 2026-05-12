Alquileres desde 388 euros en Madrid con dos dormitorios: claves del sorteo de viviendas de la EMVS 2026

El Ayuntamiento de Madrid abre hoy, 11 de mayo de 2026, el plazo para apuntarse al sorteo de pisos de la EMVS. No es una ayuda al uso: es la oportunidad de alquilar una vivienda por debajo del precio de mercado sin que el banco te mire la nómina con lupa, porque los ingresos máximos para participar alcanzan los 68.000 euros. Vamos al grano.

En qué consiste el sorteo y cuánto cuestan los alquileres

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) lanza la primera convocatoria de 2026 para familias trabajadoras con rentas medias. A ver, traduzco: si ganas entre unos 25.000 y 68.000 euros al año, entras en la horquilla. Los alquileres arrancan desde los 388 euros al mes para un piso de dos dormitorios, según los datos publicados por el Ayuntamiento. Está muy por debajo de lo que pagarías por una habitación en según qué barrios de Madrid, donde el alquiler medio se ha disparado hasta los 1.450 euros. De hecho, la renta solicitada nunca superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar. Es decir, el límite que la mayoría de expertos fija para no ahogarse con la cuota cada primero de mes.

El proceso: requisitos para apuntarte y cómo funciona

Aquí viene la letra pequeña. Solo puede solicitar el sorteo quien figure como titular en el contrato de alquiler y esté empadronado en Madrid. La documentación se presenta online a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. El proceso culmina con un sorteo ante notario, previsto para finales de 2026.

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Los ingresos se calculan sumando los de toda la familia que vaya a vivir en el piso, no solo los del titular. Tienes que tener en cuenta que el canon del alquiler subirá o bajará según la evolución de tu renta cada año, algo que la EMVS revisa de forma anual. Si tus ingresos suben algo, el alquiler se ajusta de forma gradual. Si bajan, también. No es un precio cerrado de por vida, pero al menos se garantiza que se mantenga asequible.

Hay que presentar la última declaración de la renta y las nóminas recientes, entre otros justificantes. El formulario de la solicitud ronda las ocho páginas y pide datos del núcleo familiar, ingresos y tipo de piso que necesitas. Si superas el plazo, que termina a mediados de junio, te tocará esperar a la siguiente convocatoria. Y ojo con los detalles: la EMVS revisa los datos con Hacienda para comprobar que todo cuadra.

El alquiler mínimo de 388 euros es para los pisos más pequeños, en zonas como Arganzuela o Latina, donde la diferencia con el mercado libre ronda los 500 o 600 euros de ahorro cada mes. Para las viviendas más grandes o situadas en el centro de la ciudad, los precios suben algo, pero no dejan de estar por debajo del 60 % del valor de mercado. Además, la EMVS ha anunciado que va a construir más viviendas en los próximos tres años, lo que puede acelerar las adjudicaciones en 2027 y 2028.

Un parche bienvenido para un problema que no se arregla solo

Conviene recordar que en 2024 y 2025 las listas de espera de la EMVS superaban las 40.000 solicitudes. La pasada legislatura dejó sin adjudicar buena parte de los pisos previstos para familias de renta baja, y ahora el Ayuntamiento intenta compensar con un cupo específico para gente con sueldos que no dan para comprar un piso, pero que tampoco entran en las ayudas asistenciales clásicas. La tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler) en Madrid supera el 42 % para los menores de 35, y medidas como esta alivian, aunque no resuelven el fondo: la falta de parque público.

Para que se entienda, con esta convocatoria se ponen en juego alrededor de 200 viviendas, una cifra que desde la Federación de Asociaciones Vecinales ya califican de insuficiente. Pero es una vía más, y bien utilizada puede dar un respiro a cientos de hogares. Mientras la ley de vivienda estatal sigue sin desplegar todos sus efectos, toca aprovechar cada oportunidad local.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)