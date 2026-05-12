El lapsus de Broncano con Mariano Peña en 'La Revuelta' que incendia las redes

David Broncano anoche, en La Revuelta, llamó 'Manolo' a Mariano Peña. Así, sin anestesia. Luego se hizo un lío con el día de emisión de su nueva serie, y el actor tuvo que corregirle dos veces. El momento es oro puro y ya es lo más comentado del lunes en redes.

Qué pasó en el plató (y por qué Broncano no pudo parar de reír)

Mariano Peña acudía a presentar Barrio Esperanza, la nueva ficción de La 1 para los miércoles. Cuando Broncano iba a lanzar la promoción, soltó a bocajarro: "Manolo Peña...". El intérprete le corrigió entre risas: "Mariano". El presentador, con la risa ya desatada, preguntó si lo había dicho bien hasta entonces y el actor confirmó. La secuencia, que se puede ver en el programa completo, es pura dinamita televisiva.

Broncano riéndose sin parar intentó arreglarlo: "Mariano Peña, no confundir con Mauricio Peña ni Manolo Peña, de Manzanilla (Huelva), año 60, presenta una obra de teatro y una serie, de TVE que se emite los lunes después de La Revuelta...". Y entonces Mariano, con un sarcasmo delicioso, le paró los pies: "Los miércoles, el alzhéimer está regular". El de Jaén cerró la faena con un "Vaya día llevo... La serie se llama Barrio Esperanza y es los miércoles. Son muchos datos, mi trabajo no es fácil".

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Por qué este lapsus es más grande de lo que parece

El gazapo tiene una capa extra de comedia para los fans de Aída. Mariano Peña es inmortal como Mauricio, el tendero del barrio, y que ahora le llamen Manolo —y encima en directo— es una broma que la ficción no podría haber escrito mejor. El actor lo tomó con humor y el propio Broncano justificó el desliz: "Cuando el nombre real se parece al nombre de la ficción de un personaje...".

El clip acumula cientos de miles de reproducciones en cuestión de horas. Twitter se ha llenado de reacciones, memes y capturas del careto de Peña corrigiendo dos veces a Broncano. La química entre ambos ha convertido una metedura de pata en un regalo para la audiencia, de esos que demuestran que el directo sigue siendo insuperable.

Los fallos en directo que nos recuerdan por qué la tele en vivo es insuperable

Estos momentos, lejos de perjudicar la imagen del presentador, humanizan a los rostros más mediáticos y generan un engagement bestial. Ya lo vimos con el mítico "un, dos, tres, responda otra vez" de Mayra Gómez Kemp o con aquel lapsus de Broncano con Paco León confundiendo 'los lunes al sol'. La naturalidad con la que él y Peña capearon el error es justo lo que el espectador premia.

El siguiente capítulo de Barrio Esperanza es el miércoles, y Mariano Peña seguro que vuelve a La Revuelta con más dardos para un Broncano que ya tiene material de sobra para el próximo monólogo. Porque aquí el único trabajo fácil es disfrutar del clip en bucle.

El chisme en 3 claves (TL;DR)