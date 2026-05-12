Hailey Bieber, imagen del verano 2026 de Mango: microshorts, vestidos halter y chaquetas oversize a 29,99 euros

Ya te lo digo yo: cada vez que Mango saca campaña de verano, acabo con la lista de deseos llena. Y esta temporada, con Hailey Bieber de protagonista, la cosa promete. La colección verano 2026 ya está disponible y viene con piezas que resuelven cualquier plan, desde la oficina hasta la playa, y con un precio que no te dejará temblando: desde 29,99 euros.

El armario de vacaciones que Hailey nos mete en la maleta

Mango ha fichado a Hailey Bieber para su campaña "Craft your own story" y el resultado es una oda a la energía de Los Ángeles. En las imágenes vemos cómo los microshorts, los vestidos halter y las chaquetas oversize se convierten en el uniforme perfecto del verano. Los cortos denim rectos son los más comentados: cómodos, elegantes y con ese aire noventero que tanto mola. Los vestidos halter cruzados vienen en versión mini, ideales para una cena al aire libre. Para cuando refresca, la chaqueta trench de algodón con maxi solapas le da un toque de clase a cualquier look.

La paleta de colores juega con básicos en blanco, negro y crema, salpicados con pinceladas de azul eléctrico y rojo vibrante que imitan la luz de L.A. Al final, la gracia está en mezclar una prenda llamativa con otra neutra y listo.

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29,99 euros y el efecto "me lo llevo sin pensarlo"

Aquí está la clave: los precios arrancan en 29,99 euros, algo que en Mango no es ninguna locura pero, para una campaña con cara visible de lujo, resulta un chollo. Los microshorts se quedan en torno a los 29,99-35 €, los vestidos halter alrededor de los 39,99 € y las chaquetas oversize no pasan de los 59,99 €. Vamos, que por menos de 100 euros puedes montarte un outfit completo de campaña.

La mayoría de las piezas tiene ese aire effortless que funciona igual con unas zapatillas blancas que con unos tacones. Y el algodón es de buena calidad, sin transparencias raras. He visto la colección en la web y la verdad es que las fotos no engañan: las prendas caen bien.

¿Merece la pena o es solo el nombre de Hailey Bieber?

Pues mira, Hailey Bieber vende, pero la ropa habla sola. La campaña no es un simple 'ponemos a una famosa y ya'. Las piezas son muy ponibles, atemporales y con un corte adulto sin ser serio. Además, el rollo L.A. que destila funciona para cualquier ciudad con verano caluroso. No te van a faltar ocasiones para sacarlas.

Yo ya tengo fichados los shorts denim y la chaqueta trench. Si algo he aprendido de estas campañas es que las tallas vuelan en cuanto se corre la voz. Así que, si te gusta algo, mejor no esperar a las rebajas de julio. Puedes ver la colección completa en la web oficial de Mango y en sus tiendas físicas.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 29,99 €. Prendas clave: microshorts denim, vestido halter cruzado y chaqueta oversize. Disponible en mango.com y en todas las tiendas Mango de España.