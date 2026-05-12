Iván Helguera critica a Florentino y Arbeloa en el Real Madrid con una cita de Maquiavelo

Iván Helguera ha tirado de Maquiavelo para criticar a Florentino Pérez y a Álvaro Arbeloa tras la derrota en el Clásico y el segundo año sin títulos. La frase elegida ha sido un misil directo a la línea de flotación del madridismo.

La frase de Maquiavelo que ha encendido a todo el madridismo

Helguera, canterano y jugador del primer equipo entre 1999 y 2007, no se ha andado con rodeos. Publicó en su perfil de Instagram una cita de Nicolás Maquiavelo extraída de El Príncipe: "El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra". Y para que no quedara duda del destinatario, la acompañó con un montaje en el que aparecen Florentino Pérez y Álvaro Arbeloa, con gesto muy serio, y el Santiago Bernabéu al fondo.

La imagen ha corrido como la pólvora. En menos de 24 horas, la publicación acumula decenas de miles de interacciones y ha resucitado un debate que llevaba años durmiendo: ¿está el presidente tolerando demasiado caos para no abrir un frente interno?

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Por qué ha puesto Helguera a Florentino y Arbeloa en el punto de mira

El excentral lee el momento como pocos. El Real Madrid viene de perder el Clásico frente al Barça y de una temporada en blanco, igual que la anterior. Pero lo que ha colmado los ánimos de Helguera, y de buena parte de la hinchada, son las filtraciones sobre el vestuario. Rumores de división, ajustes tácticos que no llegan, y declaraciones tibias desde dentro.

De hecho, Arbeloa, ahora en el cuerpo técnico o con funciones de enlace, tuvo que salir a calmar los ánimos tras la derrota: "Entendemos la frustración", dijo, "pero hay que trabajar para dar la vuelta". Algo que, visto lo visto, no ha convencido a todo el mundo.

El análisis: el precedente de Mou, Capello y la letra pequeña de Maquiavelo

La referencia a Maquiavelo no es casual. El autor florentino escribió precisamente sobre príncipes que por evitar el conflicto acababan sufriéndolo multiplicado. En el fútbol, ese patrón se ha visto antes: desde el despido de Capello tras ganar la Liga en 2007 hasta la etapa final de Mourinho, cuando el vestuario se partió. Helguera lo vivió en primera persona y ahora lo señala sin titubeos.

Lo que muchos se preguntan es si Florentino Pérez tomará nota o si la cita quedará como otro zasca de redes. El club tiene por delante un verano decisivo para reconstruir la plantilla y la confianza.

Por ahora, la frase ya está enmarcada en el imaginario del madridismo. Y, como dijo Maquiavelo, el desorden ya está aquí. La guerra, si no hay reacción, podría estar a la vuelta de la esquina.

El chisme en 3 claves (TL;DR)