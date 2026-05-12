DeportesÚltimas noticias

Iván Helguera critica a Florentino y Arbeloa en el Real Madrid con una cita de Maquiavelo

El exjugador blanco recurre a ‘El Príncipe’ para señalar la gestión de Florentino Pérez y Álvaro Arbeloa, y el mensaje ya suma miles de interacciones. La frase elegida ha dado en el clavo justo cuando la temporada blanca se hunde.

Nacho Perez
Nacho Perez

Iván Helguera ha tirado de Maquiavelo para criticar a Florentino Pérez y a Álvaro Arbeloa tras la derrota en el Clásico y el segundo año sin títulos. La frase elegida ha sido un misil directo a la línea de flotación del madridismo.

La frase de Maquiavelo que ha encendido a todo el madridismo

Helguera, canterano y jugador del primer equipo entre 1999 y 2007, no se ha andado con rodeos. Publicó en su perfil de Instagram una cita de Nicolás Maquiavelo extraída de El Príncipe: "El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra". Y para que no quedara duda del destinatario, la acompañó con un montaje en el que aparecen Florentino Pérez y Álvaro Arbeloa, con gesto muy serio, y el Santiago Bernabéu al fondo.

La imagen ha corrido como la pólvora. En menos de 24 horas, la publicación acumula decenas de miles de interacciones y ha resucitado un debate que llevaba años durmiendo: ¿está el presidente tolerando demasiado caos para no abrir un frente interno?

Publicidad

Por qué ha puesto Helguera a Florentino y Arbeloa en el punto de mira

El excentral lee el momento como pocos. El Real Madrid viene de perder el Clásico frente al Barça y de una temporada en blanco, igual que la anterior. Pero lo que ha colmado los ánimos de Helguera, y de buena parte de la hinchada, son las filtraciones sobre el vestuario. Rumores de división, ajustes tácticos que no llegan, y declaraciones tibias desde dentro.

De hecho, Arbeloa, ahora en el cuerpo técnico o con funciones de enlace, tuvo que salir a calmar los ánimos tras la derrota: "Entendemos la frustración", dijo, "pero hay que trabajar para dar la vuelta". Algo que, visto lo visto, no ha convencido a todo el mundo.

El análisis: el precedente de Mou, Capello y la letra pequeña de Maquiavelo

La referencia a Maquiavelo no es casual. El autor florentino escribió precisamente sobre príncipes que por evitar el conflicto acababan sufriéndolo multiplicado. En el fútbol, ese patrón se ha visto antes: desde el despido de Capello tras ganar la Liga en 2007 hasta la etapa final de Mourinho, cuando el vestuario se partió. Helguera lo vivió en primera persona y ahora lo señala sin titubeos.

Lo que muchos se preguntan es si Florentino Pérez tomará nota o si la cita quedará como otro zasca de redes. El club tiene por delante un verano decisivo para reconstruir la plantilla y la confianza.

Por ahora, la frase ya está enmarcada en el imaginario del madridismo. Y, como dijo Maquiavelo, el desorden ya está aquí. La guerra, si no hay reacción, podría estar a la vuelta de la esquina.

El chisme en 3 claves (TL;DR)

  • 👀 ¿Quiénes son los protagonistas? Iván Helguera, exjugador del Real Madrid, señala a Florentino Pérez y a Álvaro Arbeloa.
  • 🔥 ¿Cuál es el drama? Helguera usa una cita de Maquiavelo para acusar de tolerar el desorden en una temporada sin títulos.
  • 📲 ¿Por qué todo internet habla de esto? Porque una leyenda blanca pone el dedo en la llaga justo tras el Clásico y el mensaje ha explotado en redes.
Artículo anterior
Lluvia en una calle de España
Previsión del tiempo de la AEMET: los chubascos irán a más en diversas provincias
Publicidad