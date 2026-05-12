La web de Rockstar se cae en pleno rumor de las reservas de GTA VI: ¿Tráiler 3?

Alguien en Rockstar ha pulsado un botón y la web se ha ido al suelo. Sin previo aviso. Sin comunicado. Pero todo el mundo en Reddit ha olido a GTA VI. Ayer, 11 de mayo, la página oficial de Rockstar Games se cayó durante unos minutos y, como era de esperar, la teoría de la conspiración se ha desatado: hoy, 12 de mayo, podría ser el día en que arranquen las reservas del juego más esperado de la historia y, con suerte, el tercer tráiler.

Una caída demasiado oportuna

El error aparecía al hacer búsquedas en la web: pantallazo en blanco y mensaje de fallo. Nada de sobrecarga por un evento masivo. Más bien una intervención de mantenimiento, como si alguien estuviese colocando fichas nuevas en el tablero. La coincidencia en el calendario es tan descarada que hasta los más escépticos tuercen el gesto. Apenas 24 horas antes del 12 de mayo, fecha que los insiders llevan semanas poniendo sobre la mesa para el inicio oficial de la campaña de GTA VI.

Rumores, filtraciones, y caídas de web se han convertido en el ritual de los fans cada vez que Rockstar respira. Desde hace meses, señalaban que el tercer tráiler aterrizaría en mayo. Ahora, con la web en modo fantasma y las tiendas digitales preparadas —Amazon y otras grandes superficies ya tienen fichas de producto listas—, el runrún de las reservas a 79,99 euros cobra fuerza. Incluso se habla de una edición especial que podría disparar el precio hasta los 89,99 euros.

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El precio que nos quita el sueño (y el hueco de la cartera)

Nadie ha confirmado un euro. Pero los foros hierven con dos cifras: 79,99 € para la edición estándar y 89,99 € para una supuesta edición coleccionista que muchos ya llaman “la del maletín de Vice City”. Take-Two ya avisó hace meses de que los precios de los AAA iban a moverse y GTA VI sería el candidato perfecto para estrenar la nueva tarifa. Si las reservas se abren hoy, el debate dejará de ser teórico y pasará directamente a nuestras cuentas bancarias.

Mientras tanto, la comunidad afila las tarjetas de crédito. Algunos incluso han automatizado scripts para reservar en el instante en que el botón “Reservar” aparezca en la PlayStation Store o en Steam. La expectación es tal que las tiendas online podrían caerse varias veces hoy. Irónico: el juego que promete revolucionar Vice City empieza su andadura tirando servidores incluso antes de venderse.

El precedente que todo el mundo recuerda (y Rockstar quiere repetir)

Esto no es un déjà vu cualquiera. Cuando GTA V abrió reservas, Rockstar también jugó al misterio con actualizaciones en su web y un tráiler bomba que pulverizó récords. En 2026, con GTA VI, la expectación es diez veces mayor —si es que eso es posible— y cualquier movimiento se interpreta como una pista. La caída de ayer puede ser una simple migración de servidores o la antesala de un anuncio que colapse internet.

Aquí en la redacción nos la tomamos con el escepticismo de quien ha visto caerse webs de aerolíneas por un descuento de mochilas. Pero Rockstar no es una aerolínea. Cuando Rockstar respira fuerte, la industria se calla. El hecho de que no haya un comunicado oficial desmintiendo el desastre es, en sí mismo, una señal: la compañía prefiere el humo y el trending topic a las aclaraciones aburridas. Y si hoy nos despertamos con el tráiler 3, habremos vivido uno de esos días en los que internet entero se para.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. No hay confirmación oficial, pero la web caída, las fichas de producto apareciendo en Amazon y el calendario apretado de mayo son demasiadas coincidencias juntas. Si sale el tráiler 3, tiembla internet. (Si no, al menos nos hemos entretenido).

El resumen para vagos (TL;DR)