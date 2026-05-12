Previsión del tiempo de la AEMET: los chubascos irán a más en diversas provincias

La AEMET ha activado avisos por lluvias y tormentas en diversas provincias de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. Concretamente, las zonas afectadas incluyen Zaragoza, Huesca y Teruel en Aragón; Burgos y Soria en Castilla y León; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona en Cataluña; Castellón; el centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Álava; y Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana.

La previsión meteorológica indica que los chubascos matutinos en el norte de Extremadura y el oeste de Castilla y León se extenderán hacia el este a lo largo del día. A partir del mediodía, existe la posibilidad de que estas precipitaciones vengan acompañadas de tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en zonas de montaña de la mitad norte. Esta situación podría generar interrupciones en el transporte y afectar actividades al aire libre. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y buscar refugio en caso de tormenta.

Además de las regiones mencionadas, las tormentas podrían extenderse a otras áreas, como la meseta norte, Navarra, el sur del País Vasco, Aragón, Madrid y el norte de Castilla-La Mancha. Se espera que las precipitaciones sean particularmente intensas en Cataluña, donde podrían provocar problemas de inundaciones y deslizamientos de tierra. La población debe extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales. La nieve también podría hacer acto de presencia en las cumbres de los Pirineos.

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VIENTO Y TEMPERATURAS: EL RESTO DEL PANORAMA

Almería ha sido puesta en aviso por viento, lo que implica la posibilidad de rachas fuertes que podrían dificultar la navegación marítima y generar daños en infraestructuras. Es importante asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar actividades cerca de la costa. La AEMET recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y seguir las recomendaciones de seguridad.

En cuanto a las temperaturas, se espera que las máximas desciendan en el Cantábrico, en el interior y en zonas de montaña del sureste, mientras que se mantendrán sin cambios en el resto del país. Las mínimas experimentarán variaciones ligeras. En general, las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos en los archipiélagos. Estas condiciones podrían influir en la planificación de actividades al aire libre y en el consumo de energía.

El viento soplará de componente oeste en buena parte de la Península, moderado en los litorales de la mitad sur, en Castilla-La Mancha y en el interior de la Comunidad Valenciana, y flojo en el resto. En Baleares, el viento será flojo y del sur, mientras que en Galicia y en el Cantábrico será flojo y del este por la mañana, para rolar a componente norte durante la tarde. Estas condiciones influirán en la sensación térmica y en la calidad del aire.