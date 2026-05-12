Arbeloa duda de Mbappé: "Quedan dos semanas" y el Madrid teme lo peor

Álvaro Arbeloa se sentó en la sala de prensa con cara de pocos amigos y la pregunta que todo el madridismo llevaba horas rumiando: ¿volverá Mbappé esta temporada? La respuesta, un jarro de agua fría.

Las palabras que han encendido todas las alarmas

Tras el Clásico que coronó al Barça como campeón de Liga, Arbeloa no pudo ocultar la preocupación. Mbappé no entró en la convocatoria por esas molestias que lo sacaron de la recta final y el técnico fue muy claro sobre su regreso: “Quedan dos semanas y según evoluciones veremos si puede jugar o no”. Una declaración que sabe a poco cuando el Madrid se juega el subcampeonato y la imagen en los tres últimos partidos.

El francés había vuelto a entrenar con el grupo, pero la decisión de no arriesgar ante el eterno rival dejó al equipo sin su máximo goleador en el peor momento. Sin Mbappé, el ataque blanco se diluyó y el 0-2 al descanso fue una losa imposible de levantar.

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La foto que Mbappé colgó (y que le ha costado un aluvión de críticas)

Mientras el Madrid caía sin remedio, el delantero publicó una historia en Instagram con una imagen del partido y el marcador 0-2. La afición estalló en redes: unos lo tacharon de insensible, otros vieron un mensaje en clave de futuro. “Estando lesionado y con el equipo perdiendo, lo mínimo era no hacer eso”, resumía un tuit con miles de ‘me gusta’.

En el vestuario, el gesto tampoco ha gustado. Y es que la foto, sin texto ni emoji, se interpretó como un “yo estoy aquí mirando” que reabre el debate sobre la relación de Mbappé con los momentos difíciles. El club, mientras, se aferra a que todo es una tormenta mediática y evita comentar.

El Madrid ya tiene su propia serie de Netflix con este culebrón

No es la primera vez que una lesión de estrella se convierte en un culebrón en el Bernabéu. Pasó con Hazard y sus recaídas eternas, con Bale y sus ausencias selectivas… pero Mbappé llegó con el cartel de líder absoluto y la paciencia del madridismo tiene un límite. Con solo tres jornadas por delante (Oviedo, Sevilla y Athletic), cada tirón muscular se vive como una sentencia.

El equipo necesita un milagro para acabar segundo y la afición empieza a mirar de reojo al próximo mercado. ¿Se arriesga a forzar a un Mbappé renqueante para ganar a los leones? La evolución de sus molestias esta semana dictará sentencia. Mientras, la sombra de aquel mensaje críptico en Instagram sigue alimentando los grupos de WhatsApp blancos a altas horas. La mayor parte de la afición piensa que el francés debería haber esperado un poco más para publicar esa historia.

El chisme en 3 claves (TL;DR)