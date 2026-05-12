Sony envía un correo a usuarios de PS4 instándoles a comprar una PS5 para GTA 6

No ha habido teaser críptico ni mensaje en morse desde las estrellas. Ha sido un simple correo electrónico de Sony, con ese tono corporativo tan cálido como un folleto del banco, y la comunidad de Grand Theft Auto 6 ha entrado en combustión.

El asunto es tan surrealista que merece un hueco en la historia de los anuncios de videojuegos. Sony ha empezado a mandar emails a jugadores de PS4 que tenían GTA 6 en su lista de deseos. El mensaje, según los pantallazos que circulan por foros y redes, es transparente: “La experiencia definitiva de GTA 6 te espera en PS5. Hazte con una antes de que empiece la fiesta”. O algo muy parecido, porque las traducciones automáticas de Sony tampoco son su fuerte.

Lo que ha ocurrido a continuación es digno del mejor meme de internet: los fans han pasado de la incredulidad a la certeza absoluta de que el tercer tráiler y las reservas están a punto de caer en cuestión de días. Y, ojo, que no es una teoría conspiranoica sacada de la chistera: la lógica tiene algo de base.

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El email que te vende una PS5 con la delicadeza de un tanque

El correo en sí no tiene misterio. Sony lleva meses empujando a los rezagados de de la generación anterior hacia PS5, pero esta vez ha usado el nombre de GTA 6 como cebo. Saben que el juego no saldrá en PS4 (Rockstar lo confirmó hace más de un año) y que millones de jugadores están esperando a última hora para dar el salto. La estrategia es tan evidente como efectiva: pon el juego más deseado del mundo delante y recuerda que sin la consola nueva no lo vas a catar.

La reacción en redes ha sido una mezcla de indignación fingida y emoción desbordada. “Que Sony me diga que me compre una PS5 justo ahora no puede ser casualidad”, clama un usuario en X. Otro, más pragmático, asegura que “ya tengo la tarjeta de crédito temblando”. Hay quien incluso se ha puesto a buscar en su bandeja de spam por si el correo traía un código oculto con la fecha del tráiler. Spoiler: no.

Por qué todo el mundo huele el tercer tráiler

No es la primera vez que un email promocional de Sony actúa como spoiler involuntario. En el pasado, movimientos similares precedieron a aperturas de reservas de títulos como Spider-Man 2 o Final Fantasy XVI. El patrón no es ciencia exacta, pero el instinto de la comunidad es fino.

Además, GTA 6 arrastra un calendario de comunicaciones que roza lo malsano. El último tráiler llegó en diciembre de 2025, y las filtraciones apuntan a que Rockstar está ultimando detalles para un evento en mayo. Si sumamos que el correo de Sony ha llegado esta misma semana... la ecuación es demasiado golosa para ignorarla.

El propio IGN España recogía ayer testimonios de jugadores que aseguran haber recibido el aviso, justo cuando los foros de GTA echaban humo con el rumor de unas reservas inminentes. La casualidad tiene sus límites, incluso en un negocio donde los retrasos son parte del folklore.

Lo que la historia nos enseña sobre las cuentas atrás de Rockstar

Conviene recordar que Rockstar se mueve a un ritmo propio, ajeno a la histeria. GTA 5 tardó casi un año desde su primer tráiler hasta la apertura de reservas, y aquello tuvo su propio correísmo de pistas falsas. Pero esta vez el contexto es distinto: la industria entera está pendiente del lanzamiento más grande de la década, y Sony no va a dejar que su consola se quede fuera de la foto.

En 2013, las reservas del quinto capítulo se abrieron tras un segundo tráiler que llegó en julio, y hubo filtraciones similares en las principales cadenas de tiendas. La diferencia ahora es que PS5 ya supera los 70 millones de unidades vendidas, y el retraso de los jugadores de PS4 es el único freno que le queda a Sony para exprimir el ciclo. El correo no es una filtración: es un recordatorio con nombre y apellidos.

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Mientras esperamos a que Rockstar publique algo más que un tuit con un emoticono, los jugadores de PS4 tienen dos opciones: hacer caso al correo y soltar los 500 euros, o seguir jugando a GTA Online en la vieja consola hasta que el FOMO les pueda. Eso sí, que nadie se queje luego de que no avisaron.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. El correo de Sony no es la confirmación oficial, pero la comunidad lee entre líneas como nadie y Rockstar tiene un historial de pistas disfrazadas de marketing rutinario. Si las reservas se abren esta semana, el hype se disparará al 10 de un plumazo. Preparaos para que las tiendas online colapsen — otra vez.

El resumen para vagos (TL;DR)