La mini barbacoa de Ikea para balcones pequeños: cuesta 20 € y cabe (literalmente) en cualquier sitio

Reconócelo, tú también tienes un balcón en el que apenas cabe una silla y el tendedero. Pero este verano te veo organizando parrilladas. Ikea acaba de lanzar una mini barbacoa de carbón que mide solo 43 centímetros de largo y 21 de ancho, y cuesta 20 euros. Vamos, que parece un juguete, pero cocina como una grande.

Una barbacoa de juguete que cocina de verdad

La idea es simple: una bandeja de hierro fundido con asas para transportarla. Abres la tapa, metes el carbón, enciendes y en unos minutos estás cocinando. Reparte el calor de forma uniforme gracias al material, así que la carne, el pescado y las verduras quedan a la brasa de verdad, no a medio hacer. Y lo mejor: cabe en cualquier bolsa de tela del Mercadona. Sí, ese detalle no me lo he inventado: con 20 cm de alto y un peso que no llega ni a los tres kilos, te la puedes llevar a un picnic en el parque o a casa de un amigo sin sudar la gota gorda.

El detalle que la convierte en el chollo del verano (más allá del precio)

Veinte euros dan para poco hoy en día: una pizza, un par de cañas y una tapa, o una entrada de cine. Esta barbacoa te da cenas memorables durante todo el verano sin necesidad de terraza ni jardín. Y como es de carbón, el sabor a brasa es auténtico, no ese efecto 'parrilla' que se queda a medio camino. Además, el diseño es tan práctico que se limpia con un estropajo y al día siguiente está lista para otra batalla. He visto chollos de Lidl y Aldi, pero esta de Ikea, por construcción y precio, se lleva la palma.

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¿Merece la pena? La opinión de alguien que ya ha caído en la trampa de Ikea

Voy a ser claro: si vives en un piso con balcón minúsculo y siempre has pensado que las barbacoas eran para los que tienen jardín, esta es tu venganza. No es un producto de usar y tirar: el hierro fundido aguanta muchísimo, y en Ikea saben de eso. Ya lo demostraron con sus muebles de exterior y las famosas sillas Tärnö. Eso sí, acuérdate de comprar carbón y un mechero, que no vienen. Por 20 euros, te aseguro que más de un vecino se va a asomar a tu balcón preguntando qué se está cocinando. Y eso siempre mola.

🛒 Directo al grano

Precio: 20 €. Precio habitual, no es promoción temporal. Disponible tanto en la sección de barbacoas de Ikea (web y tienda física). Además, si tienes la suerte de que tu tienda la tenga en stock, ve pronto porque los chollos de verano vuelan.