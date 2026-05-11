Netflix enciende las redes con un enigmático avance que confirma que 'La casa de papel' continuará expandiéndose

Netflix ha confirmado de manera oficial que seguirá ampliando el universo de 'La casa de papel', garantizando nuevas tramas de alta tensión, atracos y planes maestros para todos sus suscriptores. La exitosa franquicia nacida en España no cierra sus puertas definitivas, sino que prepara el terreno para una nueva etapa que ya ha comenzado a revelar sus primeros secretos a través de un espectacular lanzamiento promocional.

Este próximo viernes 15 de mayo, la plataforma de streaming estrena la segunda y última temporada de su primer proyecto derivado, titulada Berlín y la dama del armiño. Este lanzamiento marca un cambio obligado por la decisión firme del actor Pedro Alonso de abandonar definitivamente a su reconocido personaje.

El futuro de 'La casa de papel' al descubierto con una pista reveladora

El futuro de 'La casa de papel' al descubierto con una pista reveladora | Fuente: Netflix

Para hacer pública esta esperada expansión, los responsables de la plataforma aprovecharon un multitudinario evento en Sevilla, al que asistieron diferentes medios especializados como verTele, proyectando un teaser que captó de inmediato la atención del público. El vídeo no detalla nombres completos ni fechas de rodaje, pero sí ofrece un elemento visual muy potente que apunta directamente al núcleo del próximo proyecto.

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La pieza recopila varias secuencias icónicas de las temporadas pasadas y culmina con una toma totalmente inédita. En la pantalla se observa una mano desenterrando un brillante lingote de oro que lleva estampada la inconfundible máscara de Dalí. Justo en ese momento, se escucha una declaración de intenciones rotunda: “Primero fue el dinero, luego llegó el oro y botines extraordinarios. Pero la revolución no ha terminado: el siguiente paso ya está dado”.

El oro perdido marca el nuevo rumbo de 'La casa de papel'

Ese lingote dorado con el rostro del pintor catalán es la pieza que da sentido a los rumores que han estado circulando recientemente sobre la franquicia. Todo indica que este próximo estreno de 'La casa de papel' pondrá el foco policial en el coronel Tamayo, interpretado por Fernando Cayo, y en la misión para recuperar el verdadero tesoro que la banda extrajo del Banco de España.

Hagamos memoria sobre el desenlace de la serie principal. El grupo liderado por El Profesor consiguió escapar del país con nuevas identidades gracias a un acuerdo extremo con las autoridades. Tamayo se vio forzado a permitir la fuga a cambio de que no se hiciera público que el oro estatal había sido sustituido por barras de latón, una trampa que de salir a la luz provocaría la quiebra total de la economía nacional.

La revolución sigue. Siempre. El universo de 'La casa de papel' continúa. pic.twitter.com/tdJMZVpkyH — Netflix España (@NetflixES) May 9, 2026

Sin embargo, los ladrones no consiguieron retener el tesoro completo. Una parte sustancial del botín cayó en manos de Tatiana y Rafael, la expareja y el hijo de Berlín, quienes interceptaron las reservas y negociaron un trato en paralelo. Ahora, el universo de 'La casa de papel' cuenta con el escenario ideal para relatar qué sucedió exactamente con esa riqueza y cómo las fuerzas de seguridad intentarán rastrearla.

Un despliegue publicitario de 'La casa de papel' paraliza el Guadalquivir

Netflix organizó una presentación global bajo el nombre de La Jarana en el Guadalquivir, reivindicando a España como uno de sus mercados creativos más fuertes. El multitudinario acto se llevó a cabo sobre las aguas del río andaluz con un nivel de producción deslumbrante.

Frente a la emblemática Torre del Oro apareció una gran embarcación al mismo tiempo que la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol interpretaba una versión espectacular del himno Bella Ciao desde el Puente de San Telmo. Sobre la cubierta se concentró un gran número de personas vestidas con los característicos monos rojos.

Hora de desenterrar essa preciosidade pic.twitter.com/6dXTH2oSJs — estela (@ydemalahostia) May 10, 2026

Entre ellos figuraba el actor Álvaro Morte, quien regresó brevemente al papel de El Profesor para esta acción de marketing. Su presencia desató el entusiasmo de los seguidores de 'La casa de papel' congregados en las orillas y sirvió para presentar el nuevo avance en las pantallas gigantes.

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Este macroevento de 'La casa de papel' generó cierta polémica vecinal en las horas previas. Algunos ciudadanos protestaron por la estricta privatización del espacio, criticando al Ayuntamiento de Sevilla por permitir cortes de tráfico y colocar enormes lonas que impedían ver el espectáculo. Ante las múltiples quejas, el equipo de seguridad tomó la decisión de retirar las telas para facilitar la visibilidad al público local.

Adiós histórico y actuación estelar para cerrar la fiesta de 'La casa de papel'

El estreno de Berlín y la dama del armiño arrancó con el reparto llegando en un barco hasta un escenario flotante anclado en el centro del río. Desde esa plataforma, Pedro Alonso tomó el micrófono para despedirse frente al público del personaje que ha interpretado durante casi una década.

Arropado por su familia, el actor dejó unas palabras cargadas de sentimiento: “Me estoy despidiendo de la saga. Hay ocasiones, a mí me gusta pensarlo así, que una secuencia de ficción se convierte, de una manera mágica, en un recuerdo directo de mí propia vida. Vivir después de la odisea un momento de comunión tan lindo, me parece bellísimo. Y que sea en Sevilla, atravesando este río, parecía una experiencia alucinógena”.

🎦 Álvaro Morte, el 'Profesor' en 'La casa de papel' aparece de sorpresa en un barco mientras la banda del Sol toca 'Bella Ciao', uno de los grandes momentos de la noche. Ante su llegada, Netflix anuncia que "El universo de 'La casa de papel continúa'"



🔴Síguelo en directo… pic.twitter.com/3nuGvnLf91 — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) May 9, 2026

Como remate a este fin de semana esencial para el futuro de 'La casa de papel', Rosalía irrumpió en el escenario flotante. Junto a sus bailarines y orquesta, la cantante interpretó dos temas de su disco LUX. Así, Netflix despide una etapa brillante y se prepara para el siguiente gran golpe en la historia de la televisión.