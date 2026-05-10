Netflix monta el mayor evento de su historia en Sevilla para 'Berlín' con Rosalía como sorpresa

Netflix se ha marcado este fin de semana en Sevilla un evento tan bestia que cuesta imaginarlo. La plataforma ha montado la premiere mundial de 'Berlín y la Dama del armiño' con un despliegue que ya es historia de la televisión. Rosalía en el Guadalquivir, Pedro Alonso llegando en barco, Belén Esteban pinchando y setecientos invitados en una fiesta que parecía sacada de un sueño barroco. No es un titular inflado: es exactamente lo que pasó, y la cuenta oficial de Netflix España ya presume de ello.

De Sevilla al mundo entero: la premiere que parecía un capítulo de la serie

El viernes, las Setas de Sevilla se convirtieron en una alfombra roja donde los flashes se mezclaban con los abanicos y los turistas desorientados. El reparto de 'Berlín' desfilaba mientras los sevillanos preguntaban cuándo se emitiría todo aquello. Después, en el auditorio Joaquín Turina, Pedro Alonso se despedía del universo de La casa de papel, al menos de momento, y emocionaba al personal agradeciendo hasta a su madre. Netflix no ha reparado en gastos: seis meses de trabajo, cinco agencias y un presupuesto que seguro supera los seis ceros.

Pero la verdadera jarana, como la bautizó la propia plataforma, llegó esa noche. Nada menos que en la Casa Palacio de Pilatos, un laberinto mudéjar del siglo XV donde en cada rincón había un set tematizado. Por allí pasaron Estrella Morente y su hermana, la actriz Inma Cuesta se arrancó por bulerías y hasta un mariachi amenizó la velada. Anabel Pantoja y Belén Esteban, categorías en sí mismas, también aparecieron por allí, dejando claro que este evento no se olvidará fácilmente.

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Cosas que pasan en 2026. El autor de estas líneas ya ha tachado de la lista ver a una mujer-cebra bailar sobre un piano y a un coro dorado tocando el cajón en un túnel de flores.

Rosalía se convierte en la dama del Guadalquivir que nadie quiso perderse

El sábado, la ciudad entera se asomaba al río. Las gradas, los puentes y hasta los balcones se llenaron de público. Lluvia y sol jugaban al despiste, pero al final se hizo el milagro en blanco: Rosalía apareció sobre un enorme escenario flotante. Su nombre fue un secreto hasta unos días antes que ni la madre de Pedro Alonso pudo contener: “He visto a Rosalía”, le dijo paseando por Sevilla, confirmando lo que todos ya sospechaban.

Cantó 'Reliquia' y cambió Barcelona por Sevilla en el verso del descaro, arrancando un rugido de las dos orillas. Después, 'La Perla' –la canción más pedida por los famosos en la alfombra roja– y un discurso de agradecimiento que supo a triunfo. El Guadalquivir se convirtió por una noche en el escenario más exclusivo del planeta, y la catalana en su reina.

El plot twist lo puso Belén Esteban encaramándose a la cabina del DJ.

El universo de La casa de papel no ha muerto: ahora Sevilla es su nuevo hogar

Más allá del espectáculo, la cita dejó una lectura clara: a Netflix le funciona expandir sus universos. La aparición de Álvaro Morte como El Profesor, rodeado de atracadores al ritmo de 'Bella ciao', y el anuncio de que “el universo de La casa de papel continúa” son la prueba de que la franquicia aún tiene cuerda. Sevilla, además, no es un mero decorado: en la serie ejerce de personaje por derecho propio –sensual, exagerada y pasional–, y en esta premiere ha servido de telón de fondo para demostrar que una producción puede ser también un fenómeno cultural global.

El precedente lo tenemos en 2021, cuando la presentación de la quinta temporada de La casa de papel se convirtió en un evento itinerante por medio mundo. Pero esta jarana sevillana lo ha llevado a otro nivel: concierto sorpresa, alfombra flotante, palacios y DJ improvisada. Netflix ha entendido que la promoción ya no es un tráiler: es una experiencia que se comparte en redes y se queda en la memoria. Y por el ruido que sigue corriendo en internet, ha acertado de lleno.

El chisme en 3 claves (TL;DR)