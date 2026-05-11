Filtraciones de Capcom: un leaker desvela remake de Devil May Cry, Resident Evil 10 y más

Un insider de Capcom ha soltado la bomba: remake de Devil May Cry, Resident Evil 10 con Claire Redfield y más. Y no es un mindundi cualquiera: el filtrador Dusk Golem avala a la fuente.

Según la información, allá por junio o julio de 2022, Capcom celebró una reunión interna para decidir el futuro de la saga Resident Evil. En esa reunión, se aprobó el desarrollo de un remake de Resident Evil Zero, uno de Code: Veronica, un nuevo remake del Resident Evil original y, atención, Resident Evil 10. Sí, has leído bien, la décima entrega numérica ya está en marcha.

Además, el remake del primer Devil May Cry estaría en desarrollo, aunque no se especifica cuándo comenzó. Los nombres en clave filtrados son dignos de guion de spy thriller: “Project Chambers” para RE0, “Project Fallen” para el remake de RE, y “Project Redlife” para RE10. ¿Adivinas quién protagoniza RE10? Claire Redfield. No es sutil, pero mola.

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El motor REX Engine y la guerra contra los fans

Un detalle técnico interesante es que tanto el remake de Resident Evil Zero como Resident Evil 10 utilizarían el nuevo motor gráfico REX Engine de Capcom. Eso significa que la compañía apuesta fuerte por esta tecnología para sus próximos grandes lanzamientos.

Y aquí viene el dato jugoso: en 2022, Capcom cerró varios remakes hechos por fans de Resident Evil Zero, Code Veronica y el Resident Evil original. ¿Casualidad? Justo cuando se aprobaban estos proyectos internos. La jugada tiene pinta de proteger el terreno antes de plantar sus propios lanzamientos. La industria se mueve a base de avaricia y control, pero al menos esta vez parece que los fans tendrán versiones oficiales.

Por qué todo encaja (y por qué no deberías emocionarte aún)

Este tipo de filtraciones masivas recuerdan al gran hackeo de Capcom en 2020, cuando un ataque de ransomware desveló hojas de ruta completas de Resident Evil, Street Fighter y otros títulos. En aquel momento, muchos proyectos se retrasaron o cancelaron. Así que tomar esto como seguro es pecar de inocente.

Sin embargo, la fuente parece fiable y Dusk Golem no es un cualquiera. Si sumamos la encuesta de Capcom sobre franquicias inactivas y la reciente avalancha de remakes, el plan de negocio tiene lógica. Revivir Devil May Cry con un remake del primero tiene sentido comercial, y RE10 con Claire entusiasmará a los veteranos. Eso sí, hasta que no haya un anuncio oficial, esto es humo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Los rumores pintan una hoja de ruta apetecible, pero la falta de confirmación oficial y los precedentes de filtraciones fallidas rebajan el entusiasmo. Reserva las palomitas, no la cartera.

El resumen para vagos (TL;DR)