"Lo que ocurrió no lo puedo contar con palabras": Isabel Pantoja revela detalles inéditos de su vida desde Nueva York

La actual gira musical de Isabel Pantoja por el continente americano está dejando momentos irrepetibles para sus seguidores, y ha sido precisamente durante su paso por Estados Unidos donde la artista ha protagonizado una reaparición que ya está dando mucho de qué hablar.

Tras iniciar su tour en Lima, Perú, donde emocionó a sus incondicionales con los grandes éxitos de su carrera, la ruta de conciertos la ha llevado directamente a Nueva York para continuar celebrando sus 50 años de trayectoria sobre los escenarios.

El impacto inolvidable de Isabel Pantoja en el Madison Square Garden

El impacto inolvidable de Isabel Pantoja en el Madison Square Garden | Fuente: Univision

La esperada entrevista fue concedida al reportero Bryan Mejia, del conocido programa 'Despierta América', emitido por la cadena Univision. Durante la conversación, el periodista quiso indagar en la memoria de la cantante para descubrir cuál ha sido la actuación que más ha marcado su vida profesional y personal. La respuesta de Isabel Pantoja nos transportó a uno de los episodios más tristes y trascendentales de su historia familiar: su regreso a la música tras el fallecimiento de Francisco 'Paquirri' Rivera.

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El torero perdió la vida trágicamente el 26 de septiembre de 1984 a los 36 años, y no fue hasta diciembre de 1985 cuando la artista volvió a subirse a las tablas, concretamente en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Al ser preguntada por los recitales más significativos, la intérprete dijo: "Te puedo recordar dos. Cuando reaparecí, cuando murió mi marido, en el Lope de Vega, en Madrid, con 'Marinero de luces'. Terminé allí de cantar esa noche y al poco tiempo, desde Sevilla, viajé aquí a Nueva York, al Madison Square Garden, era el primer viaje que hacía a la ciudad".

Esa primera toma de contacto con el público neoyorquino se quedó grabada a fuego en su alma. La emoción desbordó el emblemático recinto, un instante que la cantante describe como algo que supera el lenguaje verbal: "Lo que ocurrió no lo puedo contar con palabras, imposible. La ovación duró más de quince minutos, sin cantar. Eso no se me olvidará a mí, jamás". Estas palabras reflejan la magnitud del apoyo que Isabel Pantoja recibió en uno de los momentos más vulnerables de su vida.

Los sacrificios de una vida dedicada al arte y a la música

Los sacrificios de una vida dedicada al arte y a la música | Fuente: Univision

Al repasar estas cinco décadas, la artista valoró su evolución: "Estos 50 años fueron un aprendizaje continuo. Como persona, como artista y como ser humano. Me sentí súper feliz de poder cumplir, gracias a Dios y a todos mis fans, de estar sentada aquí contigo". La cantante aprovechó para explicar el motivo principal de este intenso viaje transatlántico: "Tenía esa espinita de cantar tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y que vieran esos 50 años de Isabel Pantoja".

Cuando se le consultó sobre la parte más dura de su profesión, Isabel Pantoja fue muy clara al respecto. "Lo más difícil fue separarme de mis seres queridos… en su momento. Pero como venía a trabajar y siempre volvía a casa, lo hacía con más ilusión y todo era perfecto. Siempre fui feliz", confesó. En otra parte de la entrevista, reiteró este sentimiento: "Lo más difícil ha sido el separarme de mis seres queridos, en su momento. Pero siempre, como venía a trabajar, y gracias a Dios, volvía a casa, pues volvía con muchísimas más ilusión y todo era perfecto. Siempre ha sido feliz".

Actualmente, la situación familiar de la tonadillera dista de esa imagen de unidad del pasado. Aunque parece que las aguas se han calmado ligeramente con su hijo Kiko Rivera tras seis años de enfrentamientos, la distancia con su hija, Isa Pantoja, sigue siendo una realidad palpable. A pesar de estas circunstancias personales, la artista asegura encontrar la paz en la sencillez: "Uy, yo muy poco y no te digo el qué, porque si no lo van a saber. Soy una persona tranquila y relajada, así que con poquito me conformo", y añadió en otro momento de la entrevista: "Yo poca cosa. No te digo qué, pero yo soy una persona muy tranquila, relajada y con poquito me conformo".

El recuerdo imborrable de Juan Gabriel para Isabel Pantoja

El recuerdo imborrable de Juan Gabriel para Isabel Pantoja | Fuente: Univision

Fue inevitable recordar a uno de sus mayores confidentes y apoyos en la industria musical: Juan Gabriel, fallecido hace ya una década, en el año 2016. La conexión entre ambos artistas trascendía lo profesional, y así lo dejó claro Isabel Pantoja al hablar del legendario cantautor mexicano.

"Para mí es mi Alberto. Le diría que lo amo, lo respeto y lo querré y le respetaré mientras yo tenga vida. En la próxima vida estaremos juntos", expresó. La lealtad hacia su figura sigue intacta, y su promesa es rotunda: "Para mí ha sido uno de los seres más importantes que han pasado por mi vida; lo voy a seguir cantando hasta que deje de cantar y lo voy a seguir sintiendo hasta que no tenga ni un segundo de vida. Era mi amigo, era mi hermano y era mi compadre, lo era todo para mí".

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Expectación ante nuevas revelaciones y sorpresas en la gira

Expectación ante nuevas revelaciones y sorpresas en la gira | Fuente: Univision

Mientras el programa de Univision anuncia que el próximo lunes 11 de mayo emitirá nuevos fragmentos inéditos de esta entrevista, la maquinaria mediática en España no se detiene. El periodista Kike Calleja aportó información muy jugosa en el programa 'Vamos a ver'.

Según sus fuentes, el periplo americano podría incluir otra cita de altísimo nivel: "Isabel Pantoja tiene una oferta para hacer una entrevista en el New York Times, uno de los periódicos más importantes de Nueva York. Me han dicho que sí que lo va a hacer, que ha aceptado la entrevista y que es posible que se haga hoy mismo".

Calleja también reveló un posible encuentro que podría generar cierta tensión en el entorno de la artista: "en las próximas horas, una persona con la que ella ha tenido un distanciamiento durante los últimos meses, la presidenta del club de fans de Valencia, viajará esta tarde a Nueva York, invitada por los fans de allí, que le han pagado el viaje, el hotel y una de las primeras filas para ver el concierto. Isabel Pantoja no lo sabe y no sé cómo reaccionarán ni ella ni Agustín".

El objetivo de este viaje sorpresa es evidente: "Lo que ellos quieren es que haya un encuentro con Isabel Pantoja, a ver si se solucionan las cosas que tienen porque, si no, es posible que después del concierto de Sevilla el club de fans de Valencia desaparezca. Si intentan desmentir esto, que sepáis que esto está por escrito por estas personas en una conversación de un chat".