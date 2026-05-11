Un macabro descubrimiento en ‘La Promesa’

La historia dará un giro radical en 'La Promesa' cuando Pía descubra una verdad que la sumirá en una disyuntiva. En este nuevo capítulo, la señora Adarre confirmará sus peores sospechas y averiguará que Leocadia es, en realidad, Mercedes del Amor. Pero la gravedad del asunto no terminará con este cambio de identidad. Pía se enterará de que esta mujer es la verdadera asesina de Jana.

El momento más crítico del episodio llegará cuando Pía y Leocadia se queden completamente a solas en una de las estancias de 'La Promesa'. En ese instante, la señora Adarre se verá incapaz de contener todo el odio y la rabia que lleva acumulando desde que descubrió la verdad sobre la muerte de Jana.

La drástica postura de Teresa y el gran secreto de Vera quedan al descubierto en 'La Promesa'

La drástica postura de Teresa y el gran secreto de Vera quedan al descubierto en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Teresa tomará una decisión definitiva respecto a su relación con Cristóbal. Se sentirá engañada por todo lo sucedido recientemente y dejará muy claro que desea olvidarlo para siempre. La joven llegará a la conclusión de que no puede seguir sosteniendo una historia fundamentada en continuas mentiras, por lo que cortará por lo sano y cerrará esa puerta emocional en esta nueva entrega de ‘La Promesa’.

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Muy atentos a los próximos capítulos de #LaPromesa... 👀 pic.twitter.com/NBBwz0ghxI — La Promesa (@lapromesa_tve) May 10, 2026

Por otro lado, Manuel decidirá que es el momento adecuado para sincerarse y acudirá a Alonso para revelarle un secreto que cambiará muchas dinámicas. Le confesará, por fin, la verdadera identidad de Vera. Alonso descubrirá que la joven es la hija del duque de Carril, una información que revolucionará las relaciones dentro de los muros de ‘La Promesa’.

Simultáneamente, notarás que Manuel mantendrá una actitud bastante extraña y distante con Julieta. El motivo de su lejanía no será el desamor, sino la precaución. Preferirá no ilusionar ni preocupar a Julieta hasta que su amigo contable se pronuncie de manera firme sobre el verdadero alcance del fraude del duque.

El incesante chantaje de Estefanía en los pasillos de ‘La Promesa’

El firme rechazo de Carlo frente a la manipulación de Estefanía en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Estefanía, el personaje interpretado por Luna Gallego, continuará incrementando la presión sobre Carlo. La joven insistirá una y otra vez en su intención de hacer público su supuesto embarazo. Utilizará esta información como una potente arma de chantaje para acorralar a su compañero y lograr sus oscuros propósitos dentro de las tramas de ‘La Promesa’.

Sin embargo, Carlo se negará en rotundo a ceder ante las amenazas. El lacayo será plenamente consciente de las graves consecuencias que podría desencadenar la confesión de ese embarazo, por lo que se mantendrá firme en su posición.

Lejos de los chantajes en el servicio de 'La Promesa', serás testigo de una trama marcada por la superación personal y el apoyo incondicional. Martina, se volcará por completo en intentar devolverle a Adriano las ganas de luchar.

El joven atravesará un abatimiento tras recibir un diagnóstico médico devastador sobre la pérdida de su vista. La desesperanza amenazará con hundirlo, pero Martina no estará dispuesta a permitirlo en este nuevo episodio de ‘La Promesa’.

La desconfianza familiar y la mediación en ‘La Promesa’

La desconfianza familiar y la mediación en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Petra comenzará a notar un doloroso distanciamiento por parte de Santos. Sufrirá al comprobar cómo el lacayo ya no confía en ella con la misma intensidad de antes. Esta barrera invisible afectará profundamente a Petra, quien verá cómo su entorno afectivo se desmorona rápidamente en los pasillos de ‘La Promesa’.

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Ante esta delicada situación familiar, Pía decidirá intervenir a pesar del tormento personal que ella misma atraviesa. La señora Adarre propondrá interceder para intentar acercar de nuevo a padre e hijo. Su intención será suavizar las tensiones.