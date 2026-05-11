La expulsión de Nagore Robles de Supervivientes desata el llanto de Sandra Barneda en directo

Nagore Robles ya no está en Honduras. La expulsión de la colaboradora ha sido un terremoto en Supervivientes 2026 y lo que ha pasado después ha subido la temperatura emocional a niveles que no se veían en años. Sandra Barneda, presentadora y expareja de Nagore, se ha venido abajo en directo. Lágrimas, palabras de cariño y un 'gracias' que lo dice todo.

Una expulsión que nadie vio venir

Los nominados de la noche fueron Nagore Robles, Alba Paul, Aratz Lakuntza y Borja Silva. El programa adelantó la expulsión apenas unos días después de la última ronda de votos y eso pilló a todos con el pie cambiado. La audiencia salvó primero a Alba y a Borja, dejando un duelo final entre Nagore y Aratz. Finalmente, fue Nagore quien tuvo que hacer la maleta.

La despedida en la playa fue un drama en toda regla. Nagore, entre lágrimas, le pidió a Alba que aguantara: 'No queda nada, aguantaste sin mí, puedes hacerlo'. Luego se dirigió a todos con un mensaje que sonó a despedida de final: 'Sois maravillosos, una edición de la pera. Intentar entenderos, discutir pero no paséis de nivel'. Y dejó claro quién es su ganadora: Alba Paul.

Publicidad

Sandra Barneda se rompe en directo

Pero lo que convirtió la gala en historia de la televisión fue lo que ocurrió en plató. Sandra Barneda, presentadora y expareja de Nagore, no pudo contener el llanto al recibir a la expulsada en el plató de Supervivientes. 'Quiero decírtelo. Personalmente, a pesar de que soy presentadora, me ha sabido mal, esta noche lo he pasado mal. Te doy las gracias y sinceramente espero que algún día pueda verte entrando el día uno en Supervivientes', dijo con la voz rota.

La imagen de la presentadora dejando a un lado el protocolo y mostrando su lado más humano ha sido el gran momentazo de la temporada. Un 'lo siento' en prime time que ya es oro puro para la historia de Supervivientes. María Lamela también elogió a Nagore, pero lo de Sandra fue otra cosa.

El morbo que rompe las reglas del show

Lo de Sandra Barneda y Nagore Robles no es un simple drama de exparticipantes: es la historia de una pareja que se quiso y que ahora se reencuentra en el plató más salvaje de la televisión. Ya hemos visto a presentadores soltar alguna lágrima furtiva, pero que alguien al mando del programa admita que 'lo ha pasado mal' por la marcha de un concursante con quien compartió vida es un salto cualitativo. Es Telecinco en estado puro: realidad y emoción sin filtro. Y funciona.

No es la primera vez que el reality juega con el pasado sentimental de sus presentadores –ahí está el precedente de Jorge Javier Vázquez y sus ex–, pero esta vez la emoción fue tan genuina que ni los más cínicos han podido resistirse. La audiencia detecta cuando el llanto es de verdad y anoche no hubo trampa ni cartón. Y mientras, la maquinaria sigue: la Wikipedia de Supervivientes se actualizará para añadir esta noche loca.

El resto de la gala siguió con más sorpresas: el juego de líder quedó anulado en uno de los equipos por infracción de normas y Maica Benedicto se llevó el collar en el otro. La lista de nominados quedó así: Alvar Seguí, Aratz Lakuntza, Claudia Chacón y Almudena Porras. Y además, la organización confirmó que las playas Victoria y Derrota desaparecerán la próxima semana para unificar a todos los concursantes. Justo cuando la cosa se pone interesante.

Pero el recuerdo imborrable de la noche fue ese abrazo con la persona que, durante años, compartió su vida con Nagore y que ahora, desde la mesa de presentación, no pudo esconder lo que sentía. Supervivientes nos regaló uno de esos momentos que van más allá del concurso. Y nosotros, encantados.

El chisme en 3 claves (TL;DR)