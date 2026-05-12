El cuidado de tus sartenes de hierro fundido: cuándo y cómo usar jabón sin estropear el curado

Seguro que más de una vez has escuchado lo de «nunca uses jabón en la sartén de hierro o te cargas el curado». Yo mismo estuve años fregando solo con agua caliente, a veces con restos pegados que daban grimilla. Pero resulta que nos han contado una verdad a medias. El verdadero enemigo del curado no es el jabón suave de hoy, es la humedad. Y una vez que entiendes eso, el mantenimiento se vuelve mucho más fácil.

El mito del jabón: de dónde viene y por qué ya no aplica

En tiempos de nuestras abuelas los detergentes llevaban lejía y otras sustancias muy agresivas que sí podían arrancar la capa de aceite polimerizado que forma el curado. Pero aquello es historia. Los lavavajillas líquidos actuales son tan suaves que, usados con moderación, no afectan al curado ni de broma. Como apuntan desde Mejor con Salud, el problema gordo no es dar un frote con jaboncito de vez en cuando, sino dejar la sartén en remojo, meterla en el lavavajillas o usar estropajos metálicos. Eso sí que levanta el curado y te obliga a volver a empezar desde cero. Tanto miedo al jabón y luego dejamos la pieza húmeda al escurrir… Eso es lo que de verdad oxida el hierro.

Cuándo sí es buena idea usar jabón (y cuándo puedes ahorrártelo)

Si solo has salteado unas verduras o hecho unos huevos, no necesitas jabón. Un cepillo de cerdas duras, agua caliente y un poco de sal gruesa como abrasivo suave bastan. Pero cuando la sartén huele a pescado, ha quedado una costra de grasa tostada o notas una capa pegajosa que no sale con agua, usar una gota de detergente es lo más sensato. Un fregado puntual con jabón suave no arruina el curado ni de lejos, especialmente si la sartén ya tiene un buen curado previo. Frota lo necesario, aclara bien con agua caliente y seca de inmediato. Aclara y seca de inmediato, sin pausa.

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El curado moderno no es una capa mágica que se disuelva al mínimo contacto con el Fairy; es aceite polimerizado químicamente estable, como bien recoge la entrada de Wikipedia sobre hierro fundido. Así que deja de pasar miedo y dale el jabón cuando lo pida.

El ritual de los tres pasos: secar, calentar y aceitar

Aquí está la clave que mantiene tu sartén como nueva durante décadas. Después de limpiarla, el secado es lo que marca la diferencia entre un hierro impecable y uno oxidado. No basta con pasar un paño: el hierro fundido es poroso y cualquier humedad residual acaba convirtiéndose en óxido. Lo más fiable es poner la sartén al fuego bajo un par de minutos hasta que esté completamente seca y caliente al tacto. Luego, aún tibia, aplicas una capa finísima de aceite (girasol, lino o cualquier aceite de punto de humo medio) con un papel de cocina, cubres toda la superficie y retiras el exceso hasta que parezca que no queda nada. Demasiado aceite genera una película pegajosa, lo contrario de lo que buscamos

Yo hago este ritual cada vez que termino de cocinar y mis sartenes llevan años sin un rasguño de óxido. Solo te llevará cinco minutos y te ahorras tener que volver a curarlas desde cero. Y no, no necesitas productos caros: el aceite de girasol del súper funciona de maravilla.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: unos 5 minutos tras cada limpieza. Nivel de dificultad: fácil. Si no vas a usar la sartén en unos días, dale un último calentón ligero tras aceitarla para fijar la protección.