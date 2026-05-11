Kevin Hart y Katt Williams entierran el hacha en el roast de Netflix: el momento que ha roto internet

Kevin Hart y Katt Williams han hecho las paces en directo y el internet entero está que arde. La guerra entre dos de los comediantes más ácidos de Estados Unidos se ha zanjado en un especial de Netflix que nadie esperaba y que ya es el momento más comentado del fin de semana. La reconciliación ha sido tan inesperada que las redes todavía están procesando lo que vieron.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un beef de años, un roast emitido a nivel mundial y un apretón de manos que ha pillado a todo el mundo con la guardia baja. Esto va a dar para muchos memes y para más de un directo comentándolo en pijama.

El momento en el que todo el planeta ha parpadeado

Katt Williams apareció por sorpresa en el roast de Kevin Hart en Los Ángeles, en el Kia Forum, y desde el primer segundo el público supo que iba a pasar algo gordo. «Me sorprende que me hayan invitado», soltó Williams al subir al escenario, con esa media sonrisa que tanto juego da en estos eventos. A partir de ahí, soltó varios dardos a costa de Hart, recordando viejas rencillas y sacando punta a episodios que los fans guardaban en la memoria como quien guarda cromos.

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Pero la bomba no fueron los chistes, sino lo que vino después. Después de varios minutos de roast puro y duro, los dos se fundieron en un abrazo y dieron por cerrado un conflicto que llevaba años coleando. Las cámaras captaron el gesto y en cuestión de segundos el clip empezó a dar vueltas por TikTok, X e Instagram. Todo internet se ha volcado con el momento de la tregua, y los comentarios oscilan entre la incredulidad y el «ya era hora».

Por qué este beef era carne de roast desde hace años

Para quien no siga la comedia estadounidense, Katt Williams y Kevin Hart llevaban años lanzándose pullas en entrevistas y en redes. Lo suyo no era un pique ligero: hubo acusaciones, desprecios públicos y varios rounds en los que cada uno defendía su trono en el mundo de la comedia stand-up. Este roast de Netflix, con la chispa de los invitados sorpresa, se convirtió en el escenario perfecto para ventilarlo todo de una vez frente a las cámaras.

Hart ha sabido jugar con la autoparodia como nadie, y Williams, con su estilo afilado, ha sido la contraparte ideal para que el especial no fuera solo un show de chistes. La audiencia ha visto un trocito de historia de la comedia resuelto en tiempo real, y eso tiene un valor que no se mide solo en cifras de visionado. Algunos espectadores comentaban en en directo que parecía más una sesión de terapia que un programa de humor, y no les falta razón.

¿Fin definitivo o tregua estratégica con cámaras delante?

Aquí viene el debate que ya corre por los grupos de WhatsApp. ¿Es esto el cierre real de una guerra o un paréntesis con fines promocionales? Otros duelos mediáticos —desde el de las Spice Girls con Victoria Beckham hasta el de algunos influencers patrios— han tenido finales parecidos que luego se torcieron más rápido que un guion de reality. La reconciliación tiene pinta de sincera, pero el tiempo dirá si hay segunda temporada.

Lo que está claro es que Netflix se apunta otro tanto con un formato que mezcla nostalgia, morbo y humor en dosis justas. La jugada recuerda a aquel roast de Alec Baldwin que pareció enterrar un hacha que luego volvió a levantarse, aunque con menos gracia. En este caso, el abrazo parecía genuino y las reacciones de ambos no mostraban la tensión forzada de otros reencuentros que solo buscan el titular.

Si hoy el timeline arde con esto, mañana seguirá. Los próximos días veremos si alguno rompe la paz con un tuit o si Netflix alarga el hype con algún after del after. Dejémoslo en un «ya veremos» con el móvil en la mano.

El chisme en 3 claves (TL;DR)