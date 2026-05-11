La dudosa “amistad” entre la reina Letizia y un reconocido cantante pone celoso a Felipe VI

La vida pública de la Familia Real española suele estar delimitada por una agenda institucional establecida. Sin embargo, detrás de los actos oficiales y el protocolo, la reina Letizia, que actualmente tiene 53 años, ha buscado siempre espacios para preservar su identidad personal y sus aficiones previas a su llegada a la monarquía.

Uno de sus refugios más constantes ha sido el mundo de la cultura, con una predilección especial por el cine y la música. Esta faceta ha propiciado el nacimiento de vínculos sociales que, en ocasiones, parecen chocar con la sobriedad que suele rodear la figura de su esposo, el monarca Felipe VI.

A pesar de la discreción que caracteriza sus movimientos, recientemente han salido a la luz detalles sobre una conexión hasta ahora poco explorada por los medios de comunicación. Se trata de la sintonía existente entre la reina Letizia y David Summers, el conocido líder de la mítica banda Hombres G. En este contexto, la naturalidad con la que se produce este trato ha generado diversos comentarios sobre cómo encaja este tipo de cercanía en el entorno más tradicional que representa Felipe VI.

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La faceta más cercana de Letizia y el papel de Felipe VI en la sombra

La faceta más cercana de Letizia y el papel de Felipe VI en la sombra | Fuente: Instagram @dandisummers

El interés de la reina por la música no es una novedad, pero sí lo es la profundidad de su relación con ciertos artistas. David Summers, quien a sus 62 años sigue siendo un referente indiscutible del pop-rock español, ha sido el encargado de poner palabras a esta amistad. Durante la presentación de un nuevo documental que repasa las cuatro décadas de historia de Hombres G, el cantante no ha dudado en expresar su gratitud por el apoyo recibido desde la Zarzuela. Para Summers, la presencia de la reina Letizia en sus espectáculos es un gesto de gran valor institucional y personal.

“Un honor, un honor enorme que Letizia haya venido a vernos algunas veces a los conciertos y, sobre todo, que esté interesada por la música, que es una maravilla”, manifestó, según Lecturas. No obstante, la frecuencia y la confianza de estos encuentros han despertado curiosidad sobre la reacción de Felipe VI, quien suele mantener una postura más reservada en lo que respecta a sus amistades fuera del círculo aristocrático.

El grupo Hombres G ha logrado lo que muy pocas bandas consiguen: mantenerse unidos y vigentes durante más de 40 años. Su música ha traspasado barreras generacionales, convirtiéndose en la banda sonora de la vida de millones de españoles, incluida la propia reina Letizia. Esta pasión compartida por la música es lo que ha permitido que la reina baje la guardia en distancias cortas, entablando conversaciones que van más allá del simple saludo protocolario.

El protocolo roto y el tuteo de David Summers

El protocolo roto y el tuteo de David Summers | Fuente: Instagram @dandisummers

Lo que más ha llamado la atención de este vínculo es la ausencia de barreras lingüísticas y sociales. David Summers ha confesado que, cuando coincide con la monarca en los camerinos tras una actuación, el ambiente es de absoluta normalidad. Según el cantante, la esposa de Felipe VI posee una capacidad innata para mimetizarse con el entorno y hacer que quienes la rodean se olviden de su rango.

Summers explicó la dinámica de sus encuentros: “Yo el trato que tengo con ella cuando la veo es como si fuera una persona absolutamente normal”. Pero el detalle que más ha sorprendido es el uso del tuteo, una licencia que muy pocos se atreven a tomar con la Reina de España. “Es una chica simpática, a la que tuteo, a la que hablo como a una amiga y es que se me olvida un poco que es la Reina, pero yo es que soy gilip***as”, declaró.

Para David Summers, tratar con ella es una experiencia sencilla y carente de complicaciones. En intervenciones anteriores, el músico ya había destacado esta virtud de la monarca, calificándola como una persona que gana mucho en el trato directo. “Es una chica encantadora, muy cercana, muy maja y súper fácil de tratar”, añadió.

La discreción de la reina frente a la mirada de Felipe VI

La discreción de la reina frente a la mirada de Felipe VI | Fuente: Agencias

A pesar de esta apertura en el ámbito privado, la reina Letizia es extremadamente cuidadosa con su imagen pública. Sus visitas a los conciertos suelen planificarse para no interferir en el desarrollo del evento ni acaparar un protagonismo innecesario.

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David Summers ha señalado que, aunque ahora que ostenta la corona le resulta más complicado acudir a salas de conciertos, siempre será bienvenida en sus espectáculos: “Ha venido a vernos alguna vez, ahora que es reina le cuesta un poco más, pero a ver si se anima a venir cuando quiera. No es una invitada más, es una persona muy importante y, por supuesto, se la ha tratado como ella merece, ¿no?”.

Esta gestión de su tiempo libre es algo que la reina coordina con sumo cuidado, tratando de que sus pasiones no generen fricciones con su labor de representación. Mientras que Felipe VI se enfoca en la estabilidad institucional, Letizia parece haber asumido el rol de puente con la cultura contemporánea.