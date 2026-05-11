Los bloqueos de LaLiga por el Clásico colapsan webs legítimas (¡vergüenza!)

Alguien en LaLiga ha debido de pensar que la web de Supermercados Froiz estaba emitiendo el fútbol. Eso, o el sistema de bloqueos antipiratería se ha pasado de frenada y ha decidido que cualquier dominio con 'fro' en la URL es sospechoso de de pirateo. La cuestión es que ayer, mientras se jugaban partidos importantes, la tienda online de Froiz se apagó. No porque hubiera hackers, sino porque los filtros de LaLiga la confundieron con una plataforma pirata.

El sábado fue un aviso: Froiz y más webs inocentes cayeron

Los bloqueos orquestados por LaLiga para proteger los derechos de retransmisión del fútbol no son nuevos. Pero este fin de semana la lista de damnificados ha crecido hasta rozar el absurdo. Según usuarios en X, la web de Supermercados Froiz dejó de estar accesible para muchos clientes durante buena parte del sábado. Nadie podía hacer la compra online porque, según el filtro, podía estar viendo el Girona-Villarreal. De locos.

También se reportaron problemas con juegos online, herramientas de gestión y otras plataformas que nada tienen que ver con el balón. El patrón es el mismo: los bloqueos por IP y DNS se aplican de forma tan indiscriminada que arrastran a verdaderos inocentes.

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Hoy, con el Barça-Madrid, se espera un apagón aún mayor

El Clásico de esta noche es el partido más visto del año, y LaLiga no quiere ni un solo visionado sin pagar. A partir de las 21:00, cuando arranque la previa, es muy probable que medio internet en España empiece a ir a trompicones. Aplicaciones que usan la misma infraestructura de cloud que webs sospechosas podrían verse afectadas. La advertencia ya circula entre desarrolladores y profesionales que trabajan con VPN o servicios remotos.

Lo irónico es que ver legalmente el partido nunca fue tan fácil: la suscripción OTT de Movistar Plus+ cuesta 9,99 euros, sin importar el operador. Pero LaLiga prefiere seguir repartiendo bloqueos a mogollón que presumir de esa opción. La comunicación es nefasta.

Un pulso disparatado que ya nos hemos tragado en otras temporadas

Esto nos suena: el año pasado, por estas fechas, una app de control de stock de una pequeña empresa se fue al garete porque compartía IP con un servicio señalado como pirata. LaLiga aplica un bloqueo de "todos contra todos" que los expertos en redes consideran chapucero. Mientras el Gobierno prepara una nueva normativa para limitar estos excesos, Tebas sigue a lo suyo: creyendo que toda descarga es un gol al fútbol español.

El problema de fondo es la falta de proporcionalidad. Los bloqueos masivos vulneran la neutralidad de la red y castigan a usuarios y negocios por el simple hecho de compartir vecindario digital con una web pirata. Internet no se diseñó para que un particular dicte quién puede y quién no puede estar conectado según su criterio. La mayoría de los negocios online ha visto cómo su tráfico se desploma durante estas jornadas de bloqueo, sin tener nada que ver con la piratería.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5/10. El fenómeno no es nuevo, pero la magnitud del disparate crece cada vez que hay un partido gordo. La indignación en redes es alta, aunque las consecuencias reales (de momento) son más anecdóticas que catastróficas. — Si bloquean Froiz, ¿qué será lo próximo? ¿La web de la frutería de la esquina?

El resumen para vagos (TL;DR)