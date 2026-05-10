Los ultras del Barça apedrean por error su propio autobús horas antes del Clásico

Un grupo de ultras del FC Barcelona se ha confundido de autobús y ha acabado apedreando el suyo propio. Agárrate. La previa del Clásico en el Camp Nou nos ha dejado una imagen que parece sacada de un sketch de humor, pero es real. Aficionados culés lanzaron piedras y rompieron una luna del vehículo azulgrana, pensando que era el del Real Madrid. El ridículo fue monumental.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Confundir el bus de tu equipo con el del eterno rival y liarte a piedrazos no es un despiste cualquiera: es el meme perfecto para las próximas semanas. Lo llevamos en la conversación de WhatsApp desde esta mañana y ya nadie habla de otra cosa.

Qué ha pasado exactamente en la llegada al Camp Nou

Todo ocurrió a primera hora de la tarde, cuando el autobús del Barcelona se acercaba al estadio para el encuentro decisivo. Con los colores azulgrana cubriendo cada centímetro del vehículo, un grupo de aficionados empezó a silbar y a lanzar piedras. La luna delantera derecha acabó hecha añicos. El problema es que, pese a la decoración obvia, creían estar atacando el bus del Real Madrid. Sí, has leído bien: confundieron los escudos.

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Minutos después, cuando llegó el verdadero autocar del conjunto blanco, los ultras repitieron la acción con todavía más intensidad. Fuentes presentes aseguran que los futbolistas merengues pasaron auténtico miedo en el interior, mientras las piedras golpeaban los cristales. La escena surrealista ya ha dado la vuelta al mundo.

La reacción en redes: entre la vergüenza y la carcajada

El hashtag #AutobusCulé escaló a trending topic nacional en apenas una hora. La mayoría de los comentarios oscilan entre el cachondeo puro y la incredulidad. «Ni en Los Simpson», tuiteó un usuario. «El fútbol español nunca defrauda como género cómico», añadió otro. No falta quien ya edita vídeos añadiendo la canción del Benny Hill al momento del primer apedreamiento.

Pero no todo es risa. El error no es aislado: es la segunda vez en tres años que los ultras culés se equivocan de autobús. En los cuartos de final de la Champions 2023/2024, el vehículo azulgrana fue bombardeado cuando en realidad la afición quería dañar al del PSG. Esta recurrencia de la confusión está generando un debate: ¿hasta qué punto la dirección del club debería tomar cartas en el asunto para frenar la violencia y, de paso, el absurdo?

¿Son solo anécdotas o hay un problema de fondo?

Es fácil reírse y dejarlo en un «cosas de ultras». Pero detrás de los memes hay un patrón preocupante. Estos grupos violentos tienen acceso a zonas restringidas, suelen estar identificados por los cuerpos de seguridad y, sin embargo, sienten impunidad. Si en lugar de una luna rota hubiera habido heridos, ¿la reacción sería la misma? El fútbol español no puede seguir normalizando estos episodios.

Más allá de la vergüenza ajena, el incidente evidencia una falta de control y un peligro real. Organizar un recibimiento hostil contra el rival es una cosa; acabar atacando a tus propios jugadores por error es otra. LaLiga y los clubes deben poner límites claros antes de que el despropósito vaya a más.

El chisme en 3 claves (TL;DR)