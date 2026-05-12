El zasca de Pete Davidson a Kanye West que ha incendiado Twitter: le llama 'nazi gay'

Pete Davidson ha ido al roast de Kevin Hart con el cuchillo entre los dientes y ha soltado una pulla a Kanye West que está recorriendo todas las redes. El cómico no se ha cortado y ha llamado 'nazi gay' a Ye, resucitando una guerra que parecía dormida desde lo de Kim Kardashian. Netflix lo ha emitido en directo este domingo y ya es el momento más comentado de la noche en Twitter.

El chiste que ha dejado a Netflix con la boca abierta

Pete Davidson se subió al escenario y empezó metiéndose con con Tony Hinchcliffe, el comediante pro-Trump que también estaba en el roast. Le soltó que parecía un violador de niños y el muñeco que usa la policía para interrogarlos. La audiencia soltó un gruñido colectivo. Pero Pete no aflojó: siguió comparándolo con Charlie Kirk, otro polemista ultraconservador, y soltó una frase sexual muy explícita. El ambiente ya estaba cargado cuando llegó el zasca que todo el mundo esperaba.

"Tony, nada de lo que digas esta noche va a herirme", dijo Pete. "He tenido un beef con Kanye, así que he recibido golpes de mejores nazis gays". La frase cayó como una bomba. Literalmente se escucharon jadeos entre el público. El insulto 'gay nazi' llevaba meses sin oírse en un escenario de Netflix y Pete lo soltó con una naturalidad pasmosa. Inmediatamente, el clip empezó a arder en X.

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La historia del beef Pete-Kanye: de Kim a un muñeco de plastilina

Para entender el calibre del zasca, hay que rebobinar unos años. Pete Davidson salió con Kim Kardashian entre finales de 2021 y verano de 2022. Kanye West, exmarido de Kim, nunca lo digirió bien. En el videoclip de 'Eazy', Kanye recreó un secuestro y entierro en vida de un muñeco de plastilina que representaba a Pete. La cosa fue tan heavy que se convirtió en uno de los beefs más surrealistas de Hollywood.

Además, el apelativo 'nazi' no es gratuito: Kanye se definió abiertamente como tal en varias ocasiones hace unos años, aunque luego pidió disculpas. Pete, evidentemente, no se las ha comprado. Por eso, la broma del 'nazi gay' tiene doble filo: es una pulla personal y una crítica política en un roast que ya iba cargado de munición.

Por qué este zasca no es una broma más (y cómo puede reaccionar Ye)

Los roasts siempre han sido territorio de humor bestia, pero pocas veces se toca a un ex con tanta saña y con un historial tan público. Es algo parecido a cuando Kanye West interrumpió a Taylor Swift en los VMA, pero llevado al terreno de la comedia pura. Pete no solo ha ajustado cuentas: ha colocado a Netflix en el centro de un fuego cruzado que engancha a fans de la cultura pop, del hip hop y del salseo más duro.

¿Responderá Kanye? Conociendo a Ye, el silencio no es una opción. Hace años habría lanzado un tuit bomba o una canción en 48 horas. Ahora, más contenido y con sus polémicas recientes, cualquier reacción suya multiplicaría el impacto. De momento, Netflix se frota las manos: el roast de Kevin Hart ya tiene su momento viral del año. Y Pete Davidson, su venganza servida bien fría.

El chisme en 3 claves (TL;DR)