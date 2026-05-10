26 años del Plumbob de Los Sims: el diamante verde que todos conocen pero pocos nombran

Hay iconos que no necesitan presentación. Los ves y sabes exactamente de qué universo vienen, aunque no hayas jugado nunca. El Plumbob de Los Sims es el caso perfecto: ese diamante verde flotando sobre la cabeza de un personaje es tan reconocible como la gorra de Mario o la pokébola. Pero aquí viene la trampa: si le preguntas a la mayoría de la gente cómo se llama, se quedan en blanco. Y eso que lleva 26 años sobre nuestras cabezas.

Un diamante con nombre de herramienta de albañil

El nombre 'Plumbob' viene de la plumb bob, la plomada que usan los albañiles para comprobar la verticalidad de una pared. Tiene sentido: el cristalito siempre apunta hacia arriba, imperturbable, como si midiese la moral del Sim con precisión milimétrica. La primera versión, la de Los Sims del año 2000, era una bipirámide octogonal de 16 caras. Demasiado compleja para lo que necesitaba ser: un semáforo emocional con esteroides. No fue hasta Los Sims 3 cuando se simplificó a la bipirámide hexagonal de 12 caras que conocemos hoy.

Verde es bueno, rojo es drama

El código de colores del Plumbob es de las decisiones de diseño más inteligentes que ha tomado Electronic Arts. Verde es felicidad; blanco, neutral; rojo, que tu Sim está a un paso de mear en el suelo por depresión. Con el tiempo la paleta se amplió: verde brillante para bienestar ejemplar, amarillo/naranja para estados intermedios, azul para las citas, dorado para superestrellas e incluso bandas adicionales para distinguir vampiros, sirenas, hombres lobo o hadas. Cada DLC metía un nuevo color como quien añade pisos a una torre. Si existe un estado vital, tiene su Plumbob.

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Lo más retorcido de todo —y lo que convierte al Plumbob en un pedazo de lore— es lo que descubrimos en Los Sims 2 para PSP. El antagonista, el Dr. Dominion, rompe la cuarta pared y nos confiesa que el diamante es un dispositivo de control mental para que fuerzas externas manipulen a los Sims. Esas fuerzas externas somos nosotros, los jugadores. Un giro a lo Black Mirror que convierte cada partida en un ejercicio de tiranía doméstica digital.

Un símbolo que ha calado más allá del videojuego

La longevidad del Plumbob se mide en cameos. Ha aparecido en SimCity, en FIFA 23, en murales, en tatuajes y en mods que expanden su ya de por sí descomunal variedad. Es un icono que trasciende la saga y que, a estas alturas, pertenece a la cultura pop. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿por qué tanta gente lo reconoce al instante y tan poca sabe su nombre? Quizás porque Los Sims siempre ha sido un fenómeno más intuitivo que documentado, más de sensaciones que de enciclopedias.

En un 2026 en que Electronic Arts ha enterrado oficialmente Los Sims 5 para apostar por el multijugador, la película y un ecosistema ampliado, el Plumbob se mantiene como el faro verde que guía la franquicia. Con 26 años a las espaldas, sigue siendo el recordatorio silencioso de que, al final, todos tenemos a alguien —o algo— decidiendo nuestro próximo movimiento. La diferencia es que a nosotros no nos sale un diamante en la cabeza cuando estamos de bajón. Aún.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un lanzamiento, es pura historia del videojuego bien contada. El Plumbob se merece este homenaje y el dato del control mental sigue dando escalofríos. Si alguna vez llevaste uno verde sobre la cabeza, sabes de lo que hablo.

El resumen para vagos (TL;DR)