Omar Montes incendia las redes: su novia abandona la casa tras el anuncio de embarazo de Rocío Martín

Que Omar Montes es un torbellino lo sabemos desde hace años, pero lo de esta semana es de novela por entregas. La empresaria Rocío Martín ha confirmado que está embarazada del cantante y, en cuestión de horas, Lola Romero, la pareja actual de Omar y madre de su segundo hijo, ha hecho las maletas. El plot twist nadie lo vio venir… o igual sí.

La bomba de Rocío Martín: un post en Instagram y un secreto a voces

Hace exactamente una semana, el Día de la Madre, Rocío Martín colgaba un mensaje en redes que ya olía a exclusiva: “El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros”, escribió junto a dos ecografías. Aquel anuncio dejaba claro que ella estaba embarazada pero no nombraba al padre. Quienes la seguían de cerca olieron la tostada de inmediato.

El jueves pasado, la empresaria —dueña de un centro de estética en el barrio de Salamanca— confirmó lo que todos sospechaban: el bebé es de Omar Montes, y llevan una relación larga, nada esporádica. Según contó Isabel Rábago en ‘Y ahora Sonsoles’ la empresaria está embarazada de 23 semanas y “ha querido dar ese paso después de muchísimos meses de intentar hablar con Omar y de hacerle partícipe de esta situación”. El artista, mientras tanto, mantiene un silencio sepulcral que ya es un comunicado en sí mismo.

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Lola Romero abandona la casa familiar: “sabía de la infidelidad, pero no del embarazo”

Aquí es donde la trama se complica de verdad. Lola Romero, la novia oficial de Omar y madre de su segundo hijo, Ismael —nacido en octubre de 2025—, no ha tardado ni un minuto en hacer las maletas tras destaparse el embarazo de la tercera. Según la periodista Pilar Vidal, Lola “era conocedora de la infidelidad, pero no del embarazo”, un matiz que le da al asunto un plus de drama inesperado.

Las redes no fallan: llevan meses sin publicar fotos juntos y la última imagen en la que aparece Omar con el pequeño Ismael tiene ya la pátina de lo archivado. A ningún seguidor se le escapaba que algo no encajaba, aunque el silencio mediático de la pareja había funcionado hasta ahora. La llegada de un tercer hijo con una tercera mujer ha sido la gota que colmó el vaso.

Tres hijos con tres mujeres distintas: ¿hay reconciliación posible?

Con esta noticia, Omar Montes suma ya tres paternidades con tres mujeres diferentes. Primero fue Omar Junior, fruto de su relación con Nuria Hidalgo; después Ismael, con Lola Romero, y ahora llegará un tercer bebé de Rocío Martín. El mapa familiar del cantante madrileño es ya un tablero de ajedrez.

No es la primera vez que un rostro conocido se enfrenta a una constelación de hijos repartidos en distintas casas, y en cada caso la gestión mediática acaba definiendo el relato. Aquí, Omar ha optado por el mutismo absoluto mientras las dos mujeres protagonizan un duelo de declaraciones indirectas. El tiempo dirá si hay espacio para una reconciliación o si el escándalo acaba en los juzgados. Lo que está claro es que, con Rocío dispuesta a dar su versión “que afecta no solamente a Omar sino a todo su entorno”, la historia apenas acaba de empezar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)