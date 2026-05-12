Alba Carrillo denuncia "censura" en TVE y desvela las "incongruencias" en la gestión de los recursos públicos

Todo el conflicto surge a raíz de las recientes declaraciones de una conocida presentadora sobre la gestión interna de la cadena estatal, específicamente Alba Carrillo. El conflicto principal se centra en las quejas sobre el destino del dinero de los contribuyentes dentro del popular concurso de cocina de la entidad pública.

El detonante ocurrió la pasada semana, cuando la modelo, Alba Carrillo, lanzó duras críticas en su programa de la cadena Ten, cuestionando el criterio económico empleado para contratar a ciertos perfiles.

Alba Carrillo justifica su ausencia televisiva y rechaza las advertencias de la directiva

Alba Carrillo justifica su ausencia televisiva y rechaza las advertencias de la directiva | Fuente: Europa Press

El centro de esta controversia radica en la participación de ciertas figuras en la competición culinaria. La presentadora señaló que resulta incoherente contratar a rostros conocidos que mantienen deudas con la administración tributaria o que cuestionan de forma pública el pago de impuestos, refiriéndose de forma directa a casos concretos como los de Paz Vega u Ofelia Hentschel.

Publicidad

Tras expresar estos pensamientos, Alba Carrillo confirmó haber recibido un toque de atención por parte de las altas esferas de la cadena pública, una llamada al orden que no aceptó de buena gana. Como medida de protesta ante lo que ella percibe como un intento de silenciarla, la figura televisiva tomó la determinación de no acudir a su puesto de trabajo habitual en el espacio D Corazón durante la jornada del fin de semana.

A través de sus redes sociales, explicó a sus seguidores el motivo de su ausencia, evidenciando su malestar con la dirección. La comunicadora fue tajante al relatar los hechos, dejando claro que ya preveía consecuencias por emitir sus juicios. Para ilustrar su postura, afirmó: “Sabía que me iba a costar caro, pero yo soy como soy. Me estoy volviendo a casa, no voy a ir a D Corazón porque a mí no me va a llamar nadie la atención por decir cosas que son más verdad que un santo y menos en una televisión pública socialista”.

Lejos de pedir disculpas o suavizar sus palabras, Alba Carrillo redobló su apuesta asegurando que no teme las represalias laborales si estas derivan de ejercer su derecho a la crítica. En la misma plataforma digital, añadió un mensaje que confirma su firmeza profesional: “Si me quedo sin trabajo, encantada. No me amordazan por cuatro perras, y mucho menos por decir la verdad en la televisión PÚBLICA”.

El manifiesto de la presentadora en pleno directo sobre la libertad de expresión

El manifiesto de la presentadora en pleno directo sobre la libertad de expresión | Fuente: Europa Press

Tras su comentada ausencia en la cadena estatal, la comunicadora regresó a su espacio en Ten, el formato conocido como El Sótano Club, donde decidió no esquivar el tema. Durante la emisión, soltó varios chascarrillos sobre su inestable futuro laboral, utilizando el humor para conectar contigo y con toda la audiencia. Sin embargo, decidió reservar los minutos finales del programa para adoptar un tono de máxima seriedad y leer un escrito elaborado por ella misma.

La modelo argumentó de manera sólida que su vínculo laboral no la priva de sus derechos fundamentales ante el Estado. En su alocución, remarcó: “Quiero a TVE, pero soy ciudadana y creo en el derecho a la libertad de expresión”. Con esta base, justificó que cualquier persona tiene la potestad de exigir transparencia: “Soy curranta, tengo ganas y llevo toda mi vida currando. Tengo derecho como ciudadana a opinar a dónde van nuestros impuestos. Los trabajadores no deben ser llamados al orden por dar su opinión sobre la gestión, y menos aún en cosas públicas”.

Para cerrar este bloque de su lectura, la presentadora de televisión lanzó una reflexión sobre la inviolabilidad del presupuesto estatal y la dignidad. Enfatizando su postura inamovible, sentenció ante las cámaras que “los recursos públicos y los derechos no se negocian”, culminando con: “Siempre será mejor morir de pie que vivir de rodillas”.

Las críticas al concurso culinario y a la productora Shine Iberia

Las críticas al concurso culinario y a la productora Shine Iberia | Fuente: Europa Press

Alba Carrillo cuestionó el entramado empresarial que rodea al formato de cocina, señalando incongruencias evidentes entre el carácter público de la emisora y las contrataciones del programa. En su alegato, expuso que los logros sociales no deben servir para el lucro de un sector privilegiado del medio.

Publicidad

Para argumentar este punto, la modelo continuó leyendo: “Los derechos conquistados, como un sistema de tributación solidario, no son para que algunas personas se enriquezcan a costa de tener sus negocios intocables en la comunicación. Nada que ponga en duda el cuidado adecuado de la salud mental, sin aclarar dónde tributan sus presentadores, con personas que piden que no se paguen impuestos o tienen deudas con Hacienda, pueden estar en un medio de comunicación público que pagamos todos”.

Además de señalar a ciertos concursantes, dirigió sus ataques hacia las altas esferas de la productora responsable. Alba Carrillo denunció que la cadena prefiere silenciar a quienes exponen los errores en lugar de corregir el rumbo, indicando que “lo que se debe cambiar es lo que se hace mal, no pedir un silencio cómplice de los que lo ponen de manifiesto”. Elevando el tono, añadió que: “Vergüenza es consentirlo” y denunció que “con este tema están callando”. Finalmente, mencionó de forma directa a la directora ejecutiva de la productora, aseverando sin miramientos: “Todos sabemos lo que pasa con MasterChef, hay muchas cosas que se cuentan y me me parece fortísimo que Macarena [Rey] siga enriqueciéndose a costa de todo”.