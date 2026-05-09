Hansi Flick suelta la bomba antes del Clásico: 'Ganar dos Ligas seguidas no es normal'

No lo ha dicho un tertuliano encendido ni un aficionado con el corazón partido: lo ha soltado Hansi Flick, el entrenador de un Barcelona que se planta en el Clásico con opciones de sentenciar la Liga. La frase ha corrido como la pólvora por los grupos de WhatsApp y el timeline de X, porque apunta directo donde más duele al madridismo.

Lo que ha dicho Flick y por qué en el Bernabéu no ha gustado nada

Este sábado, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el técnico alemán dejó un titular que ya es tendencia: ganar dos Ligas seguidas no es algo normal en España, y ese es exactamente el objetivo del Barça mañana. Según recogió la agencia EFE, Flick aseguró: “Queremos ganar este título, sería el segundo consecutivo. No es algo normal en España, pero es nuestro objetivo para mañana. Sabemos perfectamente cómo queremos jugar y eso es lo que queremos ver”.

La declaración no cae en saco roto. El Barça, que ya levantó el trofeo la temporada pasada, tiene la oportunidad de encadenar dos títulos ligueros, algo que no se ve en LaLiga desde la época de Luis Enrique —cuando el club azulgrana reinó en 2015 y 2016—. Flick ha lanzado un guiño a la afición culé, pero también un dardo envenenado a su rival eterno: donde ellos ven una gesta histórica, el Real Madrid ve un espejo de su crisis.

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El Clásico que llega con el Madrid contra las cuerdas (y un vestuario que arde)

El escenario no puede ser más oportuno para los de Flick. El Real Madrid aterriza en el Spotify Camp Nou con la autoestima por los suelos, después de una semana marcada por la supuesta pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni en el entrenamiento. Preguntado por aquel incidente, el propio Flick tiró de ironía: “No solo pasa en el Real Madrid, pero me sorprendió”. Lo dicho: un zasca envuelto en seda.

Mientras el vestuario blanco intenta coser grietas, el Barça llega lanzado y con la lección táctica aprendida. Flick insiste en que “sabemos cómo queremos jugar”, y no es postureo: el equipo ha encontrado un equilibrio entre la presión alta y el control de partido que hace un año parecía una utopía. Mañana no basta con ganar: se trata de demostrar que este Barça es capaz de dominar la liga con autoridad.

Ganar dos Ligas seguidas: la bestia negra del fútbol español reciente

Echar la vista atrás explica por qué la frase de Flick es más afilada de lo que parece. Desde aquel Barça de Luis Enrique, nadie ha podido encadenar dos campeonatos de LaLiga. Ni el Real Madrid de las tres Champions seguidas, ni el Atlético del Cholo, ni el Barcelona de Messi posterior. Siempre ha habido un tropiezo, una remontada agónica o un rival que se cruzaba.

Por eso el mensaje del técnico alemán no es solo coach speak de rueda de prensa. Es una declaración de intenciones que pone el foco en la dificultad de lo que persiguen, pero también en la ambición de convertir un hecho excepcional en rutina. El Barça quiere dejar de celebrar títulos aislados para construir una dinastía, y el primer escalón definitivo se sube mañana.

El partido arranca a las 21:00 horas y todo está listo. La pelota está en el tejado del Barça, pero el termómetro del salseo marcará el minuto a minuto en redes. Y si Flick ya ha calentado la previa con esta pulla fina, imaginemos lo que nos espera durante los noventa minutos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)