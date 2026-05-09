Tchouaméni vuelve, Mbappé duda: el Clásico del fútbol español se enciende

A 24 horas del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, el vestuario blanco arde. Aurelién Tchouaméni ha completado su segundo entrenamiento grupal y estará en la convocatoria, pero Kylian Mbappé solo ha hecho una parte del trabajo y es seria duda. El telón de fondo: una pelea a puñetazos que dejó a Fede Valverde en el hospital con un traumatismo craneoencefálico y a ambos sancionados con 500.000 euros.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9.5/10. Pelea en el vestuario con hospital de por medio, expediente disciplinario, una estrella que viaja a Cerdeña con su novia actriz mientras se recupera y un Clásico en el que el Barça puede cantar el alirón. Esto supera cualquier capítulo de 'La Casa de Papel'.

La bronca que incendió Valdebebas y mandó a Valverde al hospital

Lo que empezó como un cruce de palabras tras una sesión de recuperación acabó con Valverde en el suelo, un fuerte golpe en la cabeza y una ambulancia camino al clínica. Según fuentes del club, el pique entre ambos se fue de manos después de varias semanas de tensión acumulada y el resultado fue un traumatismo craneoencefálico que mantiene al uruguayo de baja absoluta.

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El entrenador, Álvaro Arbeloa, confirmó en rueda de prensa que Tchouaméni ya ha hecho las paces con el grupo y entrenó con normalidad: «Está en la convocatoria, haremos lo mejor para el equipo». No lo dijo tan claro con el francés no implicado en la pelea. El club ya ha abierto en en expediente a ambos y la multa asciende a medio millón de euros, una medida que ha caído como un jarro de agua fría en el vestuario.

Mbappé, la escapada a Cerdeña y un músculo que no acaba de responder

La otra gran incógnita es Kylian Mbappé. El francés arrastra una molestia en el semitendinoso de la pierna izquierda desde el partido contra el Betis del 24 de mayo y, aunque el viernes parecía recuperado, este sábado solo completó una parte del trabajo sobre el césped. Su presencia en el Clásico no está asegurada, algo que Arbeloa dejó en el aire con un escueto «veremos el domingo».

Y aquí viene el detalle que más ha irritado a la afición: durante el proceso de recuperación, Mbappé viajó a Cerdeña con su pareja, la actriz Ester Expósito. Las redes lo convirtieron en tendencia con memes sobre sus prioridades y el hashtag #MbappéVeteYa escaló hasta el trending nacional. Si finalmente no juega y el Madrid pierde la Liga, la escapada romántica pasará a la historia del madridismo como una de esas manchas difíciles de borrar.

Las siete bajas de Arbeloa y un Barça que huele la Liga

El técnico blanco no podrá contar con Valverde, Rodrygo (rotura grave de rodilla), Militao, Mendy, Güler, Carvajal (fisura en el dedo) y Ceballos (apartado). Son siete bajas de peso que convierten la convocatoria en un quebradero de cabeza. El Barcelona, líder destacado, certificará el título si puntúa en el Bernabéu, lo que añade una presión asfixiante a un equipo que ya está roto por dentro.

La única buena noticia es la vuelta de Thibaut Courtois, recuperado de su lesión muscular. El belga será titular en un partido donde cualquier error puede sentenciar la temporada y, con ella, el proyecto de Arbeloa. La mayoría de los aficionados cree que una derrota en casa ante el eterno rival y con la Liga en juego sería el punto final a dos años de turbulencias.

El Clásico no se juega solo en el campo

Este Real Madrid-Barcelona va mucho más allá de los tres puntos. Llega envuelto en el morbo de una pelea con hospital de por medio, un viaje a Cerdeña que ha indignado al madridismo y un Barça que ya se ve con la segunda Liga consecutiva. En 2018, un Barça también certificó el título en el Bernabéu con un 2-2 que dolió como una derrota. Hoy el escenario se repite, pero con el culebrón multiplicado por diez.

Si Mbappé juega y marca, la escapada quedará en anécdota; si no lo hace y el Madrid naufraga, el francés va a necesitar un blindaje emocional de órdago. Mientras, Tchouaméni camina sobre el alambre: disponible, sancionado, y con todo el foco encima. El domingo, a las 21:00, el balón empezará a rodar, pero el verdadero espectáculo ya está servido.

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