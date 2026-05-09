La protesta contra EA y Arabia Saudí se viste de cosplay: 70.000 firmas y barra de salud gigante

El próximo 11 de mayo, la sede de EA en Redwood, California, no va a ser precisamente un remanso de tranquilidad. Un grupo de jugadores ha decidido protestar contra la compra de la editora por parte del fondo soberano de Arabia Saudí, y lo van a hacer a lo grande: disfrazados, con un pergamino de 70.000 firmas y una barra de salud gigante que se irá vaciando ante nuestros ojos. Porque si algo necesita un drama de 55.000 millones de dólares es una buena dosis de teatrillo gamer.

La auto-denominada Players Alliance HQ ha convocado la 'incursión' para las 11 de la mañana, hora del Pacífico. Los allí presentes podrán ver cómo se despliega un scroll de 15 metros con las firmas en el campo de fútbol americano estilo Madden. Y, como guinda, los manifestantes irán vestidos de 'villanos corporativos': traje, chistera y la mirada de quien acaba de ejecutar una fusión hostil. La performance incluye, además, una demostración de loot boxes que revelarán... bueno, ya lo veremos.

Qué es exactamente esta protesta cosplay

La idea es tan surrealista como coherente. Los jugadores temen que el acuerdo, valorado en 55.000 millones de dólares y que cargaría a EA con una deuda de 20.000 millones, desate una ola de despidos, sustitución de empleados por inteligencia artificial y subidas de precios. La barra de salud, que se irá agotando a medida que los asistentes interactúen con la protesta digitalmente, es un guiño tan negro como bien traído.

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El elemento más irreverente será la simulación de cajas de botín. Al abrirlas (en vivo), los premios no serán skins ni mejoras, sino 'despidos masivos', 'cierres de estudios' y 'monetización agresiva',, loot boxes reales, vaya. La protesta no se corta un pelo, y eso es justo lo que la hace más efectiva que mil hilos en Reddit.

El miedo real detrás del cosplay

Más allá de la puesta en escena, el temor no es infundado. Si el fondo de inversión saudí toma las riendas, la presión por recortar costes y maximizar beneficios será inmediata. De hecho, el precedente de adquisiciones similares en el mundo del videojuego no ha sido especialmente amable con los equipos creativos. Ya vimos cómo Embracer Group se convirtió en una apisonadora de estudios tras comprar a troche y moche .

Según la Alianza de Jugadores, el verdadero peligro es que la cultura corporativa de EA acabe mutando en una máquina de hacer dinero a cualquier precio, con menos riesgo y más fórmulas de siempre. Y ojo, que EA no necesita precisamente lecciones de monetización, pero añadir la frialdad de un fondo soberano a la ecuación da escalofríos.

Cuando la protesta gamer se convierte en teatro (y eso no es malo)

Que un grupo de jugadores se disfrace y despliegue una barra de vida para denunciar una operación financiera es la clase de noticia que le da sentido a este oficio. Lo que podría haberse quedado en un foro de ResetEra ha acabado siendo una performance con gancho mediático. ¿Servirá para algo? Probablemente no cambie el rumbo de la compra, pero si consigue que más de un accionista se lo piense dos veces, ya habrá merecido la pena.

El precedente más cercano quizá sea el movimiento contra las microtransacciones de Star Wars Battlefront II en 2017, que sí logró torcer el brazo a EA gracias a una presión masiva y varias legislaciones. Aquella vez la protesta fue digital; ahora se materializa en cosplay. La comunidad gamer ha aprendido que el ruido en redes no basta: toca salir a la calle, aunque sea con sombrero de copa.

El 11 de mayo sabremos si el plan se cumple o si todo queda en un amago. Por lo pronto, ya han conseguido que hablemos de los 20.000 millones de deuda que EA se comerá con patatas si el trato sigue adelante. Y eso, amigos, no lo compra ni la mejor skin.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. La performance es creativa, mordaz y tiene el tono justo para viralizarse sin perder el mensaje. No espero que frene la compra, pero sí que deje alguna que otra broma en los resultados trimestrales. (Si EA saca un DLC de 'protesta en cosplay' habremos llegado al punto más irónico del capitalismo.)

El resumen para vagos (TL;DR)