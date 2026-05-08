Rafa Jódar, primer triunfo en Roma tras sufrir lo indecible

A Rafa Jódar le bastaron 19 años para jugar como un veterano en la tierra de Roma. Ayer, el número 34 del mundo se quitó la espina del debut en el Masters 1000 de Roma con una victoria de las que forjan carácter: 7-6(4) y 6-4 ante Nuno Borges en una hora y 51 minutos de puro sufrimiento controlado.

El partido en tres actos: break, remontada y saque directo

El primer set empezó de cine para el madrileño: agresivo con el saque y decidido en los intercambios. Pero Borges, más curtido en la tierra batida, respondió con dejadas precisas y se llevó el break para ponerse 4-2 arriba. Ahí llegó el primer examen mental. Jódar bajó las pulsaciones, se puso el mono de trabajo y empezó a remar punto a punto. Recuperó la rotura, salvó tres bolas de break en un juego interminable y metió el set en un tie‑break donde sacó todo el repertorio: agresividad, valentía y un revés a dos manos que cantó victoria.

La cabeza de un top‑10 en el cuerpo de un chaval

El segundo set fue un calco de madurez. Rafa olió la sangre tras el desgaste mental del portugués y rompió de salida para poner el 1-0. Luego llegó el ejercicio de resistencia: Borges apretaba en cada servicio, pero Jódar no regalaba ni un solo punto gratis. Levantó nuevas bolas de break con con saques directos y mantuvo la mínima ventaja con una frialdad impropia de su DNI. Con 5-4 y saque para cerrar, dos derechazos y un ace sellaron el triunfo. Ni un temblor.

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Roma ya tiene otro nombre español en la lista de promesas

Jódar aterriza en el Foro Itálico con la misma ilusión que aquel jovencísimo Carlos Alcaraz en 2022, cuando aún no era el número uno pero ya daba señales de que su tenis no entendía de edades. El madrileño no ha llegado a la Ciudad Eterna de turismo: está para quedarse y dar guerra. Su próximo rival saldrá del duelo entre Alex de Miñaur y Matteo Arnaldi, dos top-20 que pondrán a prueba la capacidad de nuestro Jódar para medirse a los mejores. Si mantiene la cabeza que enseñó ante Borges, la tercera ronda puede ser el nuevo capítulo de una historia que nos tendrá pegados al móvil muchas tardes más.

El chisme en 3 claves (TL;DR)