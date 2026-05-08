El Chiringuito recrea con IA la pelea Valverde-Tchouaméni

El vestuario del Real Madrid ya era un polvorín, pero El Chiringuito lo ha metido en una batidora de inteligencia artificial y el resultado es pura dinamita. La recreación de la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni está incendiando los grupos de WhatsApp y el timeline de X a una velocidad que ni los goles de Bellingham.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Pelea confirmada entre dos titulares, filtraciones a la prensa, un uruguayo en el hospital y un vídeo generado por IA que roza el mal gusto. El cóctel perfecto para que El Chiringuito de Pedrerol vuelva a ser el tema del día en toda España.

Así es la recreación que ha montado un terremoto en las redes

Recreando la pelea de Tchouameni y Valverde con la IA. La edad de oro del periodismo español. pic.twitter.com/fDiQy36cnV — Llourinho (@Llourinho) May 8, 2026

El programa de Mega no se ha cortado ni un pelo. La secuencia generada por inteligencia artificial muestra a los dos jugadores enzarzados en los vestuarios: el francés agarra al uruguayo, forcejean y, tras un empujón de Tchouaméni, Valverde se golpea la nuca contra una mesa. El vídeo, que dura apenas unos segundos, se ve tan realista que casi duele verlo. Y el golpe final con el traumatismo de 10 a 14 días de baja ya lo sabemos todos. La recreación se ha compartido masivamente incluso antes de que el propio Pedrerol la comentase en plató.

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El origen real: un entrenamiento que se fue de madre

Para entender el culebrón, hay que volver al pasado miércoles. Todo arrancó con una entrada dura de Valverde en un ejercicio del entrenamiento. De ahí a los empujones, y después a los gritos en el vestuario. Lo que pasó dentro se filtró a la prensa, y al día siguiente el charrúa ni saludó al galo: le acusaba de chivato. La tensión se disparó con más entradas violentas del uruguayo y, ya en los vestuarios, la bronca terminó a puñetazo limpio. Valverde se hizo una brecha en la cabeza —no está claro si contra el borde de una mesa o al resbalar— y acabó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico. El Real Madrid confirmó la baja en su parte médico. Menuda semanita.

¿Por qué este vídeo nos tiene a todos pegados a la pantalla?

El Chiringuito se ha apuntado un tanto morrocotudo. Ponerle imágenes a un rumor de vestuario es una jugada maestra de tele realista que roza la ciencia ficción. Ya hemos visto antes recreaciones con IA de goles históricos o jugadas polémicas, pero simular una pelea privada añade una capa de morbo que divide al personal. Entre el cachondeo y la indignación, el vídeo ha conseguido exactamente lo que buscaba: que todo el mundo hable del programa. Y eso, en el fútbol español de 2026, es como marcar un gol en el último minuto. Eso sí, queda un regusto amargo: ¿hasta qué punto es ético recrear un incidente que aún colea y que dejó a un jugador en el hospital? La línea entre entretenimiento y explotación se ha vuelto a difuminar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)