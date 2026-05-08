Mixtape arrasa en Metacritic con un 93: la sorpresa indie de 2026

Hay sorpresas que huelen a marketing y sorpresas que huelen a juego bien hecho. Mixtape es de las segundas. El nuevo juego de Annapurna Interactive y Beethoven & Dinosaur ha llegado sin hacer mucho ruido y, en cuestión de horas, se ha colado en el Olimpo de Metacritic con un 93 en PC que deja a más de uno con la boca abierta.

Disponible desde ayer mismo en Steam, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2, Mixtape ha salido con el pie derecho. Eso sí, la versión de Nintendo Switch 2 apenas tiene reseñas, pero las cuatro que hay ya le dan un 90. El estudio Beethoven & Dinosaur ha dado un golpe en la mesa, recordándonos que no hace falta un presupuesto de 200 millones para contar una buena historia.

La nota que le ha callado la boca al escepticismo

Metacritic ha hablado: 93 en PC, 86 en PS5, 90 en Nintendo Switch 2. Si sumamos las reseñas, la media de Mixtape supera a la mayoría de lanzamientos AAA de este año. No es un juego de 70 euros con gráficos fotorrealistas; es una historia de adolescentes, cassettes y tardes de verano que cuesta 18,99 euros. Y funciona. Los críticos destacan especialmente la química entre los personajes y cómo el juego logra que cada tema musical se sienta como un personaje más. No es solo un fondo de armario; la música aquí es narrativa pura.

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Los análisis coinciden: la dirección artística es de otro planeta y la historia emociona sin manipular. Es un juego que te hace sentir joven y viejo a la vez, y eso en 2026 no se consigue con cualquier cosa. Apenas 21 reviews en PS5 y 11 en PC han bastado para que el juego se gane el respeto de la crítica.

La banda sonora: Joy Division, The Cure y el arte de clavarte el mixtape

Si creciste con los cassettes, esto te va a doler de gusto. La BSO de Mixtape incluye temazos de DEVO, The Smashing Pumpkins, Joy Division, The Cure, Roxy Music,, Lush e Iggy Pop. Es como si alguien hubiese cogido tu playlist de instituto y le hubiese puesto motor gráfico. Y no son versiones descafeinadas: los temas suenan cuando tienen que sonar, reforzando la historia de un grupo de amigos que viven su último verano antes de separarse. Es una de las mejores integraciones de música licenciada que hemos visto desde Life is Strange. Además, la implementación es tan sutil que a veces no sabes si estás jugando o escuchando un vinilo. La mezcla de temas originales y licencias está tan bien cosida que el juego podría venderse como álbum doble.

¿El indie del año? Annapurna lo ha vuelto a hacer

Annapurna Interactive tiene un radar especial para los juegos que van a romper sin hacer ruido. Lo hizo con Stray, con Outer Wilds y con What Remains of Edith Finch. Mixtape sigue esa tradición: un desarrollo silencioso, sin feria de por medio, y un día se planta en las tiendas y es una joya. La historia de estos adolescentes con su mixtape a cuestas es un puñetazo de nostalgia que no necesita fuegos artificiales. El juego toca temas como la amistad, el paso del tiempo y la identidad sin caer en el melodrama barato, y lo hace con una escritura que parece sacada de una novela juvenil de las buenas. Y lo hace sin necesidad de un gato cibernético o un espacio profundo, sino con un verano cualquiera que podrías haber vivido.

Eso sí, no todo es perfecto. Algunas reviews mencionan que la duración es algo corta (en torno a 6 horas) y que el ritmo flaquea en el segundo acto. Pero a un precio de 18,99 euros —17,09 para suscriptores de PS Plus—, la relación calidad-precio sigue siendo imbatible.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Mixtape no necesita gráficos hiperrealistas ni mundos abiertos infinitos; su banda sonora y su corazón adolescente bastan para colocarlo entre lo mejor del año. Si te gustaron Life is Strange o Oxenfree, es compra obligatoria — y si no, píllalo en rebajas, que por menos de 20 pavos es un robo.

El resumen para vagos (TL;DR)