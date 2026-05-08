Irán se planta ante la FIFA y exige condiciones para ir al Mundial 2026

El Gobierno iraní no está para bromas. A menos de dos meses para que ruede el balón en el Mundial de Norteamérica, la Federación de Fútbol de Irán ha exigido a la FIFA una reunión de urgencia con un objetivo claro: cero insultos a sus instituciones oficiales y militares. La cúpula de Teherán quiere garantías por escrito de que nadie en los estadios —ni en las gradas ni en las pantallas— va a faltar el respeto a la República Islámica, a su Guardia Revolucionaria o al propio líder supremo. Y el aviso es fino: si no hay blindaje, se plantean no participar.

No es una queja por un cántico puntual. Según ha sabido la prensa deportiva, la federación iraní quiere sentarse con Infantino y los suyos en los próximos días para pulir un documento que comprometa a la organización a frenar cualquier ataque verbal contra sus símbolos. Hablamos de pancartas, mensajes en el sonido de la grada e incluso gestos que aludan a los Pasdaran o al sistema teocrático. La diplomacia iraní considera que los insultos son “inaceptables” y que ningún gobierno toleraría que sus Fuerzas Armadas fueran ridiculizadas en el mayor escaparate deportivo del planeta.

La amenaza no es menor: la selección iraní podría negarse a viajar si no obtiene las garantías. Y hablamos de un equipo que ya está clasificado y que en 2026 compartiría grupo con pesos pesados del fútbol mundial. La FIFA, que ya se las ve con las tensiones políticas del torneo, recibe este órdago con la sien palpitando.

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Que una selección pida respeto no es noticia. Que lo haga en términos de ultimátum y con la amenaza de no jugar, sí. La FIFA tiene en su reglamento prohibiciones contra la propaganda política y los símbolos ofensivos, pero hacerlas cumplir en un estadio con 80.000 gargantas es como ponerle puertas al desierto. Y en Norteamérica, con una enorme diáspora iraní que ha mostrado abiertamente su rechazo al régimen de Teherán, el cóctel está servido.

La organización lleva semanas repitiendo que el Mundial es “una celebración de la unidad”, pero este cara a cara les obliga a mojarse. Porque no se trata solo de borrar una pancarta: Irán está pidiendo un control de discurso previo que roza la censura. Y eso, en un evento que se vende como el icono de la libertad global, es un marrón diplomático de los que pasan factura.

No es la primera vez que la política secuestra el balón (y no será la última)

Si repasamos la hemeroteca, el lío Irán-Mundial viene de lejos. En Catar 2022, los jugadores iraníes se plantaron y no cantaron el himno nacional en señal de protesta por la represión de las mujeres en su país. Ahora, el oficialismo cambia el paso: de los boicots de sus propias estrellas al miedo a los insultos desde la grada. La historia se repite con otro disfraz.

Lo que está haciendo Irán es tan legítimo como arriesgado: ponen a la FIFA entre la espada y la pared a sabiendas de que ningún organismo quiere cargar con el muerto de una crisis geopolítica. El Mundial ya ha estado salpicado por vetos a Rusia, por brazaletes arcoíris y ahora por la exigencia de un blindaje ideológico a la carta. La solución que proponga Infantino en esa reunión secreta va a medir la temperatura del torneo. Y los memes, esos ya están merendándose la polémica: “La FIFA prohibirá abuchear a los ayatolas”, bromean ya en X. Pero la realidad es más áspera: si Irán se baja del avión, el fútbol se convierte en un ring diplomático con todas las cámaras apuntando.

3 claves (TL;DR)