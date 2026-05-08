Un juez desclasifica la nota de suicidio de Epstein y dispara la conspiración

Se veía venir. El juez federal Kenneth Karas acaba de desclasificar la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein y el internet conspiranoico está que arde. El documento, que llevaba sellado desde 2019, resucita el caso con una fuerza que ni Netflix esperaba. Ya sabes: el documental sobre el depredador sexual volverá a lo más visto en cuestión de horas.

Aquí la historia es de traca. La nota la encontró Nicholas Tartaglione, el exagente de policía que compartió celda con Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Lo hizo tras un primer presunto intento de suicidio el 23 de julio de 2019, tres semanas antes de que Epstein apareciera muerto.

Qué dice exactamente la nota de la discordia

“Me investigaron durante meses… ¡¡¡y no encontraron nada!!! Es un placer poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieres que haga? ¡¡¡Ponerme a llorar!! NO TIENE GRACIA. ¡NO MERECE LA PENA!!”. Así, con mayúsculas y subrayados, recoge la misiva que hoy todo el mundo está compartiendo en redes.

Publicidad

El problema de fondo es que no está certificado quién escribió realmente el texto. Ni los informes oficiales del Departamento de Justicia ni los archivos sobre su muerte mencionaban esta nota. Y su procedencia es, como poco, turbia: un compañero de celda condenado a cadena perpetua por torturar y matar a cuatro personas. Vamos, que la credibilidad no es su fuerte.

El documental de Netflix, la gasolina perfecta

La serie Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico lleva años dando juego a los amantes del morbo y las conspiraciones. Con la desclasificación de esta nota, el subidón de visualizaciones será inmediato porque juega con el eterno runrún: ¿se suicidó o lo mataron?

Aunque la nota en sí no desvela ninguna trama oculta —más bien suena a rabieta final—, la forma en que ha vuelto a la luz lo cambia todo. Un podcast de una escritora, una solicitud del New York Times y un juez que decide que los muertos tienen poca privacidad han bastado para armar el revival.

Por qué este papelucho es el mejor guion que podía pedir la fandom conspiranoica

Vamos a ser claros: esto es puro true crime de 2026. Aporta cero pruebas nuevas, pero funciona como anzuelo. El precedente lo tenemos con The Jinx o Making a Murderer: cualquier documento judicial que se desclasifique años después reactiva la maquinaria. La diferencia aquí es que Epstein era un personaje tan oscuro que cualquier cosa que huela a encubrimiento dispara el imaginario de internet.

La periodista Jessica Reed Kraus ya lo olió cuando Tartaglione soltó la anécdota en su podcast. Ahora, con la publicación ordenada por Karas, el caso vuelve a estar en los móviles de millones de personas que no se creen la versión oficial. Y Netflix, mientras tanto, no tendrá que mover un dedo para que su documental vuelva a ser tendencia.

En Qué! ya hemos repasado las cifras de otras producciones similares: cada vez que aparece un nuevo documento sobre Epstein, el documental escala puestos en el top 10 de la plataforma. Esta vez no será distinto. Para dimensionarlo: en 2020, tras la detención de Ghislaine Maxwell, la serie sumó más de 30 millones de visualizaciones en un fin de semana. Así que prepárate para el aluvión de hilos en X explicando por qué la nota es falsa o verdadera.

Dejémoslo en un “a ver qué sale”.

Publicidad

El chisme en 3 claves (TL;DR)