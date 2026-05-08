Europa prohíbe los deepfakes sexuales con IA tras la petición de España

La Unión Europea acaba de meterle un buen bocado a la pornografía generada por inteligencia artificial. Sin paños calientes: desde el 2 de diciembre de este año, quedan prohibidos los sistemas de IA diseñados para crear deepfakes sexuales no consentidos, incluidas esas apps que desnudan a cualquiera con un par de fotos. España empujó fuerte y Bruselas ha respondido.

La decisión llega después de un año bastante incómodo: las imágenes de mujeres sexualizadas creadas con Grok, el modelo de xAI, hicieron saltar las alarmas. Aquello no era ciencia ficción, era un escándalo con víctimas reales. La eurocámara ha decidido que ciertos usos de la IA directamente no caben en el mercado europeo.

Lo que la ley prohíbe exactamente

No es solo un gesto. La enmienda a la Ley de IA —impulsada por España a través de una Ley Ómnibus y apoyada por otros países europeos— prohíbe todos aquellos sistemas de IA que tengan la capacidad de “generar, manipular o reproducir” contenido audiovisual realista de carácter sexual. Más contexto en la entrada de Wikipedia sobre la Ley de IA.

Publicidad

Esto incluye imágenes, vídeo y audio. La prohibición abarca tanto los modelos creados explícitamente para este tipo de contenido como aquellos que, sin tener ese propósito, puedan usarse para ello. Es decir, si una IA de propósito general no incluye “medidas de seguridad razonables” que impidan generar desnudos no consentidos, tampoco podrá operar en Europa. Solo se salvan las herramientas que demuestren haber blindado esa función.

Además, el acuerdo acelera la obligación de marcar con marcas de agua los contenidos generados por IA. Fecha prevista para esa medida: también el 2 de diciembre de 2026, mucho antes de lo que sugería la Comisión, que pedía hasta febrero de 2027.

La medida, en fin, cierra la puerta a las apps que permiten desnudar a cualquiera con un par de clics, un negocio que llevaba tiempo campando a sus anchas por la web.

El empujón español y el precedente de Grok

España no se quedó mirando. La propuesta fue presentada hace meses y encontró eco rápido en otros Estados miembros. El escándalo de Grok del año pasado fue el detonante perfecto: imágenes sexualizadas de mujeres generadas con el modelo de Elon Musk llenaron foros y redes sin ningún tipo de control. Aquello dejó claro que con legislar a toro pasado no bastaba.

La postura del gobierno español fue llevada a Bruselas y terminó en esta enmienda que ahora es vinculante. Todo apunta a que la presión política surtió efecto, y que la protección de la intimidad en la era de la IA empieza a tomarse en serio.

La mayoría de los expertos coinciden en que la norma es un paso adelante, aunque muchos critican que la ejecución real será un desafío técnico monumental. Identificar qué modelo permite o no generar deepfakes sexuales es casi tan complicado como hacerlos. Pero la intención es clara: no más nudes generados por IA sin permiso.

¿Un parche necesario o una carrera de obstáculos para las tecnológicas?

Hay que decirlo: la Ley de IA europea ya era un coloso burocrático. Ahora se añade esta capa extra, y las empresas de IA tendrán que revisar sus modelos y aplicaciones de cabo a rabo. OpenAI, Google, Meta o xAI deberán asegurarse de que sus sistemas no pueden explotarse para crear contenido sexual no consentido, o enfrentarse a no vender en el mercado europeo. Y eso, con herramientas que evolucionan cada semana, es pedirle peras al olmo.

Publicidad

Eso sí, la excepción para modelos con medidas de seguridad razonables abre una ventana. Las compañías pueden implementar filtros, barreras éticas o restricciones a nivel de prompt. Pero la historia reciente demuestra que esos filtros suelen saltarse en cuestión de horas. Los usuarios encuentran rendijas, las jailbreakean, les dan la vuelta. La norma será un quebradero de cabeza constante.

Aún así, la línea se ha trazado. Europa dice basta a las apps de desnudos por IA y obliga a la industria a ponerse las pilas. El 2 de diciembre queda marcado en el calendario de todas las big tech.

Y mientras tanto, los memes en redes ya bromean con que ahora sí que toca aprender a dibujar manualmente. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. No es un gadget, pero como decisión regulatoria, tiene un impacto real y muy esperado. Europa marca el paso y obliga a la industria a bailar al son de los derechos. La fecha de aplicación (diciembre 2026) es una línea roja que veremos si realmente pueden hacer cumplir.

El resumen para vagos (TL;DR)