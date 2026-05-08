Colby Covington: "Topuria masacrará a Gaethje en UFC Freedom 250"

Colby Covington ha cargado contra todo. El polémico ex campeón interino de peso wélter se ha despachado a gusto en el podcast de Daniel Cormier y tiene claro lo que pasará el 14 de junio en la Casa Blanca: Ilia Topuria va a pasar por encima de Justin Gaethje.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un ex campeón de la UFC no se corta un pelo y vaticina una paliza histórica, con el aliciente de que será en territorio de Trump y en el evento por el 250 aniversario de EE UU. Los próximos días el beef va a ir a más.

Qué ha dicho exactamente Covington: 'mandar a Gaethje ahí para que lo masacren'

La cosa fue más o menos así. Covington se sentó en el Daniel Cormier SHOW! y, fiel a su estilo, tiró de ironía y mala leche. 'Es la celebración del 250 aniversario del mejor país del mundo, Estados Unidos. Se podría pensar que habría más luchadores estadounidenses, de arriba abajo; que tal vez habría algunos combates favorables para los estadounidenses… pero, ¿mandar a Gaethje ahí para que lo masacren?', soltó según recoge la entrevista completa difundida por 20minutos. El tipo no se mordió la lengua.

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Y es que para Chaos, Gaethje no tiene nada que hacer. 'Topuria es el mejor boxeador del planeta ahora mismo. Nadie puede discutirlo. La forma en que está noqueando a estos tipos, [Alexander] Volkanovski y [Charles] Oliveira. Está en otro nivel ahora mismo. Está en su mejor momento, y Gaethje está en declive. No hay quien venza al paso del tiempo', añadió. El argumento es contundente: Topuria viene de tumbar a dos leyendas y Gaethje llega con 37 años y sin un nocaut desde 2024.

Por qué Topuria es el favorito indiscutible según el excampeón

No es solo una opinión calentona de podcast. Los números respaldan el hype: Ilia Topuria acumula 16 victorias, 14 de ellas por nocaut. Su victoria sobre Volkanovski en 2024 le catapultó al estrellato y la posterior sobre Oliveira confirmó que está en un momento de gracia. Mientras, Gaethje, con 20 KO en su haber, lleva dos combates ganados por decisión y ya dejó escapar el título ante Pimblett en su última oportunidad.

El contexto también ayuda. El evento, UFC Freedom 250, se celebrará el 14 de junio en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños de Donald Trump y el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Covington, muy dado a alimentar el patriotismo, se queja de que la velada sea tan poco favorable a los americanos. Pero el foco está en si veremos una paliza como él predice o si Gaethje, en su última oportunidad de ser campeón indiscutido, saca la garra de sus mejores noches.

Lo que viene: ¿masacre anunciada o resurrección del 'Highlight'?

Conviene recordar precedentes: en la UFC las predicciones de Covington no siempre se cumplen, pero el argumento tiene peso. Topuria es más joven, más rápido y boxea mejor. Gaethje siempre ha sido un guerrero, pero su estilo de intercambio golpe por golpe le ha pasado factura física. Si Topuria impone su boxeo desde el primer asalto, la pelea puede ser un monólogo.

Por otro lado, en la jaula nunca se sabe. Gaethje ha demostrado capacidad para sorprender: sus 20 nocauts no son flor de un día. Si aguanta las manos y mete presión, el combate podría alargarse. Eso sí, el salseo ya está servido. La previa de la pelea va a estar tan caliente como el octógono. Y Covington, con su verbo afilado, se ha asegurado de que nadie se quede indiferente. Solo quedan 37 días para salir de dudas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)