Will Smith respira: desestimada la demanda por acoso sexual

Will Smith respira al fin. Y de los gordos. El juez acaba de tumbar la demanda por acoso sexual que el violinista Brian King Joseph presentó contra él, argumentando que las acusaciones eran más propias de una película de terror que de un juzgado. ¿El motivo? Las pruebas no cumplían el umbral legal de gravedad ni de frecuencia. Agárrate.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8.5/10. Una denuncia con pastillas para el VIH, una nota que parece de una app de citas fallida y un tour millonario de fondo. La historia es tan bizarra que ni en 'El príncipe de Bel-Air' se atrevieron a tanto. Lo de la habitación del hotel da para guion... pero no para convencer a una jueza.

La versión más loca: la nota, las toallitas y el VIH

Brian King Joseph fue el violinista que acompañó a Will Smith en su gira de 2025. Según la demanda que interpuso, un día de aquella gira ocurrió algo perturbador en Las Vegas. Al regresar a su habitación de hotel, se encontró toallitas, cerveza, medicación para el VIH y una nota manuscrita.

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La nota decía: 'Brian, I'll be back... just us.' Y estaba firmada por 'Stone F'. Brian aseguró sentirse 'acosado' y 'preparado para un encuentro sexual'. Salió de allí con los pelos de punta, pidió explicaciones y, según él, acabó en la calle. Will Smith le habría despedido tras la queja, pero esa versión ya ha empezado a resquebrajarse.

Por qué la jueza no se ha creído nada

La jueza lo ha dejado claro en su fallo. La demanda 'no alega adecuadamente una conducta que sea lo suficientemente grave o generalizada'. Vamos, que para el tribunal el relato se quedaba en un susto de hotel cutre y en una concatenación de casualidades.

El punto clave que ha tumbado la acusación fue la mochila. El violinista olvidó su bolsa —con la llave de la habitación dentro— en una furgoneta con otros miembros del equipo durante varias horas. La jueza no vio pruebas sólidas que vincularan a Will con el acceso a la habitación. Nadie puede decir quién entró, así que la sombra de la duda se lo llevó todo.

Una victoria legal, pero con asterisco

Según el fallo la demanda no cumple con los mínimos, pero el juez le ha dejado una puerta abierta al músico: puede reformular la denuncia y volver a intentarlo. Will Smith gana esta batalla, pero la guerra no está cerrada del todo. Este tipo de casos suelen desestimarse cuando no hay un 'humo blanco', como pasó con las acusaciones contra Johnny Depp en su momento —aunque allí la cosa se ventiló en un juicio con millones de testigos—.

Aquí, la supuesta trama del VIH y la nota firmada por 'Stone F' se han quedado en un misterio de película mala. La trayectoria de Will Smith ha sumado un capítulo incómodo, pero de momento el guion le es favorable. Si Brian King Joseph decide volver a la carga, el salseo continuará. Mientras tanto, el actor puede celebrar con un poco de paz.

El chisme en 3 claves (TL;DR)