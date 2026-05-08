"SuperChollos": Carrefour ha puesto en marcha una de sus promociones más agresivas del año

Los supermercados Carrefour han puesto en marcha una de sus promociones más agresivas del año bajo el nombre de "SuperChollos", una ventana de oportunidad que se cierra el próximo 11 de mayo. Esta campaña no solo destaca por los descuentos directos, sino también por las facilidades logísticas que ofrece, incluyendo el envío a domicilio totalmente gratuito y opciones de financiación que llegan hasta los 12 meses sin intereses en modelos seleccionados.

Es una realidad que el mercado de las Smart TV avanza a un ritmo frenético, y seguirle el pulso puede resultar costoso. Sin embargo, gracias a esta iniciativa de Carrefour, las tecnologías de panel más punteras como el OLED, QNED o NeoQLED se vuelven mucho más accesibles para el consumidor medio. Tanto si prefieres la compra física en sus establecimientos como si optas por la comodidad de su plataforma digital, los precios actuales compiten directamente con los de un outlet especializado.

Calidad QLED de gran formato a precio de saldo en Carrefour

Calidad QLED de gran formato a precio de saldo en Carrefour | Fuente: Carrefour

Para aquellos usuarios que desean dar el salto a las 65 pulgadas sin que su cuenta bancaria se resienta, la TCL 65P71K se posiciona como la recomendación estrella. Es habitual encontrar este modelo rozando los 700 euros en condiciones normales, pero en esta liquidación el ahorro es de 170 euros, dejando su coste final en apenas 429 euros. Es una cifra difícil de batir si tenemos en cuenta que monta un panel QLED, capaz de ofrecer colores mucho más vivos y precisos que los modelos LED convencionales gracias a su procesador AiPQ Pro.

Publicidad

Lo que realmente hace atractiva a esta opción disponible en Carrefour es su versatilidad. Al funcionar bajo el sistema operativo Google TV, tienes acceso directo a todas las plataformas de streaming actuales con una interfaz fluida e intuitiva. Además, no escatima en calidad de imagen y sonido, siendo compatible con estándares de alto rango dinámico como HDR10+ y Dolby Vision. En el apartado acústico, la inclusión de Dolby Atmos y DTS Virtual:X garantiza una experiencia envolvente que suele brillar por su ausencia en televisores de este rango de precio.

La apuesta por el QNED de LG y su integración con Apple

La apuesta por el QNED de LG y su integración con Apple | Fuente: Carrefour

Otra de las piezas clave en este catálogo de ofertas es la LG 65QNED86A6A. Hablamos de un televisor que utiliza la tecnología QNED evo, una combinación de Quantum Dot y NanoCell que filtra las impurezas de los colores para obtener una pureza visual excepcional. Su precio de venta recomendado suele situarse en los 999 euros, pero Carrefour ha aplicado una rebaja de 300 euros que la sitúa en los 649 euros.

Si eres usuario de dispositivos de la manzana, este modelo te resultará especialmente útil, ya que es plenamente compatible con Apple AirPlay 2, permitiéndote enviar contenido desde tu iPhone o iPad con un solo toque. En cuanto al rendimiento, funciona con la última versión de webOS, el sistema operativo propio de LG que destaca por su seguridad y rapidez. Además, incluye el modo Filmmaker, diseñado para que puedas ver las películas tal y como los directores las concibieron, respetando la cadencia de imagen y la colorimetría original sin procesados artificiales.

Tecnología NeoQLED de Samsung con promoción en sonido

Tecnología NeoQLED de Samsung con promoción en sonido | Fuente: Carrefour

Samsung no podía faltar en esta selección, y lo hace con un modelo que roza la excelencia en el equilibrio entre precio y prestaciones. La Samsung TQ55QN74FAT de 55 pulgadas ha bajado su precio de los 699 euros a los 549 euros en Carrefour. Lo que diferencia a este televisor es su retroiluminación MiniLED, que utiliza diodos mucho más pequeños para controlar la luz con mayor precisión, logrando negros más profundos y evitando el molesto efecto de halo en escenas oscuras.

Pero la oferta no acaba en el televisor. Una de las ventajas competitivas que ha introducido Carrefour para este modelo es la posibilidad de adquirir una barra de sonido valorada en 119 euros por tan solo 50 euros adicionales. Si buscas una experiencia de cine completa, esta combinación es imbatible. Además, para los amantes de los videojuegos, este panel ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, lo que asegura una fluidez total en consolas de última generación. Todo esto se apoya en un sistema de Inteligencia Artificial que optimiza tanto la imagen como el sonido en tiempo real.

El salto definitivo al OLED con LG a un precio mínimo

El salto definitivo al OLED con LG a un precio mínimo | Fuente: Carrefour

Si lo que buscas es la máxima calidad de imagen posible, el OLED sigue siendo el rey indiscutible, y el modelo LG OLED55B56LA es el chollo más buscado de esta campaña. Durante estos días de liquidación en Carrefour, este televisor de 55 pulgadas ha sufrido un recorte de precio espectacular, pasando de los 1.149 euros originales a unos competitivos 779 euros. Al no necesitar retroiluminación trasera, cada píxel se apaga por completo, ofreciendo el único "negro puro" real del mercado y un contraste infinito que ninguna otra tecnología puede igualar.

Este equipo monta el procesador 4K α7 Gen2 de LG, un motor gráfico que garantiza que incluso las escenas de acción más rápidas se vean con una nitidez asombrosa. Al igual que sus hermanos de gama, utiliza webOS y soporta AirPlay 2. No obstante, es su rendimiento en el ámbito del gaming lo que suele decantar la balanza para muchos compradores, ya que sus 120 Hz de tasa de refresco y su tiempo de respuesta casi instantáneo lo convierten en el monitor gigante perfecto para cualquier salón moderno.Pantalla gigante de TCL para disfrutar del cine y el gaming

Publicidad

Por último, para quienes tienen espacio de sobra y quieren montar su propio cine privado, la TCL 75C71K de 75 pulgadas es la opción ganadora. Antes de esta promoción de Carrefour, este modelo tenía un precio de 1.599 euros, pero ahora se puede adquirir por 999 euros. Es una rebaja de 600 euros para un televisor que utiliza tecnología QD-MiniLED, unificando el brillo extremo de los MiniLED con la precisión de color de los Quantum Dots en una diagonal de casi dos metros.

Este modelo es una bestia técnica que destaca especialmente por sus 144 Hz de frecuencia, una cifra más propia de monitores profesionales de eSports que de un televisor de este tamaño. El apartado sonoro tampoco se ha descuidado, ya que cuenta con la firma de la prestigiosa marca Bang & Olufsen, lo que asegura una claridad acústica superior a la media. Con un amplio abanico de conexiones y Google TV como centro de operaciones, es probablemente la mejor relación pulgada-euro que vas a encontrar en el mercado actual.