Banksy planta estatua que critica el nacionalismo ciego en Londres

Londres amaneció hace unos días con una nueva incorporación a su mobiliario urbano. Un señor encorbatado, con bandera en mano, a punto de darse de bruces contra el suelo. La obra se llama 'Blind Patriotism' y, por supuesto, lleva la firma de Banksy.

La estatua que ningún londinense pidió (pero todos necesitaban)

Waterloo Place, a ochocientos metros del 10 de Downing Street, es ahora el escaparate involuntario del patriotismo ciego. La escultura muestra a un hombre trajeado desfilando con una bandera que le tapa completamente la cara. No ve nada. No ve que el pedestal sobre el que camina termina a medio metro del suelo. La caída es inminente.

La ubicación no es casual. La pieza se ha colado entre una estatua ecuestre del rey Eduardo VII Florence Nightingale y el Memorial de la Guerra de Crimea. Todo muy solemne. El contraste le da al conjunto un aire de viñeta de prensa que se ríe del nacionalismo más vacuo.

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Chalecos reflectantes, un vídeo y ninguna pregunta

El artista lo confirmó a su manera: con un vídeo en su perfil de Instagram y las fotos de rigor en su web. Lo realmente brillante es el cómo. En las imágenes se ve a dos operarios con conos de obra y chalecos reflectantes colocando la estatua a plena luz del día. Nadie preguntó. En una de las zonas más vigiladas del planeta, si llevas un chaleco y pones cara de tener permiso, parece que puedes plantar una escultura crítica frente al poder.

El momento elegido es una semana antes de las elecciones municipales británicas, donde las encuestas anticipan un avance notable de Reform UK, el partido de Nigel Farage. Banksy nunca ha sido sutil, pero aquí afina el sarcasmo con bisturí de artista callejero.

Patriotismo, elecciones y un Banksy sin fecha de caducidad

La jugada conecta con su historial de intervenciones políticas exprés: desde las niñas cacheando a un soldado en Belén hasta la bandera del Reino Unido rociada con gasolina. 'Blind Patriotism' sigue la línea, pero añade una capa más cruel: el pedestal no es firme. La seguridad sobre la que se asienta el nacionalismo, nos dice la obra, es tan real como el suelo que le falta al personaje.

La gran incógnita es cuánto durará allí. El ayuntamiento no se ha pronunciado aún, y la tradición dice que estas piezas desaparecen o se protegen en cuestión de horas. Mientras tanto, la imagen ya corre por redes con la velocidad de una polémica de campaña. Reform UK aún no ha reaccionado, pero los memes se cuentan por decenas.

Al final, el arte urbano con mensaje político sigue funcionando cuando logra colarse justo donde menos se le espera. Y si encima la metáfora es tan clara que hasta un turista despistado la entiende, el golpe está más que dado.

El resumen para vagos (TL;DR)