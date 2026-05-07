Planes de boda y una ceguera inesperada cambian las reglas en ‘La Promesa’

El capítulo 829 de ‘La Promesa’ traerá giros argumentales decisivos que redefinirán el rumbo de los habitantes del palacio. Si sigues fielmente esta ficción de época, notarás que las tramas alcanzarán un punto de no retorno en la parrilla de La 1.

Uno de los momentos centrales del próximo episodio girará en torno a Curro y Ángela. Ambos personajes darán un paso al frente y anunciarán formalmente sus planes de boda ante su círculo más cercano de 'La Promesa'. Esta decisión, lejos de generar un ambiente festivo, provocará un auténtico terremoto familiar. La principal opositora a este enlace será Leocadia, quien reaccionará con una indignación palpable al conocer las intenciones formales de la pareja.

Leocadia dejará muy clara su postura frente a todos, puesto que despreciará por completo la idea de llevar una vida sin títulos nobiliarios. Para ella, la existencia carece de sentido si no cuenta con el amparo de los rangos y las comodidades económicas y sociales que estos garantizan.

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Por este motivo, considerará que formalizar un matrimonio junto a Curro sin dichas garantías nobiliarias es un error mayúsculo. Esta fuerte oposición de Leocadia anticipará nuevos choques dentro del núcleo familiar a lo largo del capítulo.

El secreto financiero que amenazará el futuro de Vera

El secreto financiero que amenazará el futuro de Vera | Fuente: La Promesa en X

En paralelo a los conflictos matrimoniales, el ámbito de los negocios también traerá problemas significativos. El problema relacionado con el duque de Carril seguirá creciendo sin control en los terrenos de ‘La Promesa’. Durante la emisión de este jueves, el duque entregará finalmente a Manuel el libro de cuentas de su empresa. Ante esta revelación financiera, Curro intervendrá con una postura muy definida, manifestando a sus allegados que Vera debe ver ese documento para entender lo que ocurre realmente.

Sin embargo, la percepción de la joven distará mucho de la realidad económica. Vera se mostrará sumamente optimista tras mantener una conversación con Manuel. Siguiendo instrucciones muy precisas y utilizando una estrategia prudente para calmar los ánimos, Manuel le hará creer a la joven que todo está bien con su padre y que el conflicto familiar se encuentra totalmente encauzado.

Quienes sigan de cerca la serie comprobarán que esta tranquilidad es tan solo un espejismo diseñado para despistar. Todo indicará que el duque de Carril continuará moviendo sus piezas en la sombra con un objetivo claro. De hecho, el aristócrata ya estará preparando el regreso de su hija a la casa familiar, y lo hará planeando que esto suceda en una fecha especialmente señalada. La ingenuidad de Vera contrastará fuertemente con las calculadas maquinaciones de su progenitor.

Estefanía gana terreno mientras Teresa vigila sus pasos en ‘La Promesa’

El firme rechazo de Carlo frente a la manipulación de Estefanía en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

La zona del servicio de ‘La Promesa’ tampoco estará exenta de intrigas. Estefanía logrará avanzar posiciones rápidamente y debutará sirviendo a los señores en la planta noble. Su labor será un rotundo éxito, destacando especialmente su buen desempeño ante la atenta mirada de Lorenzo. No obstante, este triunfo laboral no pasará desapercibido para Teresa, quien mantendrá la guardia alta en todo momento.

Teresa observará detenidamente los movimientos de la nueva doncella y empezará a sospechar que su actitud responde a una estrategia muy bien pensada. La ama de llaves intuirá que Estefanía oculta su verdadera personalidad tras múltiples caretas, considerándola una persona mucho más calculadora de lo que aparenta a simple vista ante los miembros de la clase alta de ‘La Promesa’.

Por otro lado, la tensión afectará duramente a otros miembros del personal en las dependencias inferiores. Pía intentará disculparse con Ricardo por su reciente indiscreción, buscando reparar el daño causado. Sin embargo, se encontrará con un rechazo total, ya que él seguirá profundamente dolido y despachará a la doncella con enorme dureza y distancia. A pesar de esta ruptura interna, tanto Ricardo como Santos mantendrán su estrategia de aparentar completa normalidad frente al resto de sus compañeros en ‘La Promesa’.

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Además, la historia del mayordomo Cristóbal dará un vuelco gracias a un hallazgo de la señora Adarre. Pía identificará un detalle crucial en la carta robada: el nombre de “Mercedes del Amor”. Este descubrimiento cambiará de inmediato la percepción que Teresa tenía sobre el asunto, sugiriendo de forma clara que el romance del mayordomo con dicha mujer vendrá de mucho más atrás y esconderá una historia bastante más compleja.

La ceguera de Adriano marcará el rumbo sentimental de Martina

La ceguera de Adriano marcará el rumbo sentimental de Martina | Fuente: La Promesa en X

El golpe más duro del capítulo 829 de ‘La Promesa’ recaerá directamente sobre los hombros de Martina. Tras vivir días de intensa preocupación por el crítico estado de salud de Adriano, la situación tomará un rumbo de extrema gravedad. Superará la fiebre y por fin despertará, pero la noticia que acompañará este momento será completamente devastadora.

Al recuperar la consciencia, Adriano descubrirá con espanto que la enfermedad le ha provocado una ceguera total. La repentina pérdida de visión dejará a Martina sumida en el horror y en una profunda angustia ante la posibilidad de que este daño ocular sea permanente. Esta escena supondrá un antes y un después en ‘La Promesa’, especialmente porque Martina ya se encontraba emocionalmente desbordada por todos los problemas previos vinculados con el refugio y el fuerte lazo que mantiene con el enfermo.