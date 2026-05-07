Incendio en el Real Madrid: más broncas, agresiones en el vestuario y la polémica Mbappé

Si pensabas que la semana del Clásico iba a ser tranquila en el Real Madrid, olvídate. El vestuario blanco es una olla a presión y las últimas horas han confirmado lo que ya se rumoreaba: Kylian Mbappé está en el ojo del huracán, Rüdiger le pegó un tortazo a un compañero y Valverde y Tchouaméni casi llegan a las manos. Sí, todo en la misma semana.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un delantero que se va de viaje con una actriz en plena lesión, un central que abofetea a un lateral tras una cena de conjura y dos titulares que casi se pelean en un entrenamiento. El Real Madrid es un polvorín justo antes de visitar el Camp Nou. Agárrate, que vienen curvas.

Mbappé, Cerdeña y el cabreo monumental

La chispa que ha prendido la mecha tiene nombre propio. Kylian Mbappé, el delantero estrella, cayó lesionado frente al Betis con una «lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda». Lo lógico habría sido reposo y rehabilitación en Valdebebas. Pero el francés decidió cogerse un avión a Cerdeña con Ester Expósito para desconectar unos días. El problema no fue el destino: fue el contexto. El equipo, en plena lucha, y él de relax en la playa.

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La afición y varios sectores del madridismo se llevaron las manos a la cabeza. Álvaro Arbeloa, publicamente, le dio la razón al enfado con una respuesta gélida en rueda de prensa: 'La planificación de los lesionados está supervisada por los médicos del Real Madrid. En su tiempo libre cada jugador hace lo que considera oportuno'. Traducción: cero respaldo. La brecha con el vestuario quedó al descubierto.

Mbappé, a través de su entorno, emitió un comunicado defendiendo su 'compromiso' y calificando las críticas de 'excesivas'. Pero el daño ya estaba hecho. Incluso su regreso, aterrizando en bermudas una hora antes del partido contra el Espanyol, añadió gasolina al fuego. El equipo ganó con doblete de Vini, pero la grieta ya era visible.

Rüdiger le pegó un tortazo a Carreras (y él lo ha admitido)

Por si fuera poco, la siguiente bomba la soltó Miguel 'Látigo' Serrano en Onda Cero: Antonio Rüdiger le dio 'un tortazo' a Álvaro Carreras en febrero, tras una cena de conjura del equipo. La noticia corrió como la pólvora y, lejos de desmentirla, el propio Carreras la confirmó en redes. Eso sí, la quitó hierro: 'Un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado'.

El lateral también negó cualquier mala relación con Arbeloa y subrayó su 'compromiso' con el club. Pero la imagen de un central abofeteando a un compañero deja un poso amargo y una pregunta en el aire: si esto es lo que sale a la luz, ¿cuánto queda bajo la alfombra? El parte médico oficial, que puedes consultar en la web del club, no incluye estos encontronazos, pero los síntomas de fractura son evidentes.

Valverde y Tchouaméni: del roce en el entrenamiento a las manos

Y como la cosa no iba a quedarse ahí, MARCA desveló otro capítulo explosivo. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una fortísima discusión en un entrenamiento reciente. Una falta en un lance del juego derivó en empujones y encaramiento, casi llegando a las manos. El rifirrafe se suma a la bronca ya conocida entre Arbeloa y Dani Ceballos, que acumula dos convocatorias fuera por decisión técnica.

Según el mismo medio, la ruptura entre el técnico y al menos 'cinco futbolistas' es total. El ambiente en Valdebebas es irrespirable y las miradas de reojo se han convertido en la rutina diaria. Una plantilla repleta de talento, pero partida en pedazos.

La bomba de relojería antes del Clásico (y lo que puede pasar)

Este cóctel de tensiones internas estalla en el peor momento posible: el Barça recibe al Madrid en el Camp Nou este fin de semana. A los azulgranas solo les vale puntuar para cantar el alirón ante su eterno rival, un escenario que puede convertir el vestuario blanco en un drama aún mayor si el resultado no acompaña. La historia reciente está llena de precedentes: vestuarios rotos que acaban con destituciones, filtraciones y cambios de ciclo.

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Lo que ocurra el domingo puede marcar el futuro inmediato del Real Madrid. Si el equipo pincha y el Barça celebra la Liga en su cara, la dirección deportiva tendrá que tomar decisiones de calado. Y si gana, el ruido se silenciará momentáneamente, pero las heridas internas no se curan en noventa minutos. El grupo de WhatsApp de la plantilla debe de estar que arde, y los próximos siete días van a ser de infarto.

El chisme en 3 claves (TL;DR)