'La Promesa': Un terrible plan está a punto de ejecutarse

La entrega de hoy de ‘La Promesa’, prevista para la sobremesa de La 1, no va a pasar desapercibida. El capítulo 806 pondrá el foco en varias tramas que llevan días acumulando tensión, pero habrá una que destaque por encima del resto: la resolución del Patronato sobre el refugio de Martina.

La respuesta llegará por fin, y no será la que ella esperaba. El proyecto será rechazado y la reacción de Martina no se hará esperar. La noticia la dejará completamente descolocada, sobre todo porque no era la única que confiaba en un resultado distinto. Dentro del servicio también se daba por hecho que saldría adelante.

El rechazo del refugio deja a Martina sin margen de negociación en 'La Promesa'

El rechazo del refugio deja a Martina sin margen de negociación en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Martina llegará a este punto tras días de incertidumbre. La entrevista sobre el refugio había generado comentarios positivos, lo que hacía pensar que el proyecto tenía opciones reales. Sin embargo, la respuesta oficial cambiará ese escenario de golpe. La carta del Patronato terminará con cualquier expectativa. La negativa no solo frenará sus planes, sino también la obligará a replantearse todo. El impacto será visible desde el primer momento, sin margen para asimilarlo con calma.

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Su entorno tampoco ayudará a suavizar la situación. El servicio, que también esperaba una resolución favorable, compartirá esa sensación de frustración. No se tratará de una decepción aislada, sino de algo que afecta a varios dentro de ‘La Promesa’.

Cristóbal presiona pero María no cede

Mientras Martina intenta encajar la noticia, en otra parte de la casa la tensión subirá de forma distinta. Cristóbal decidirá intervenir directamente en la situación de María y Carlo. La propuesta no dejará espacio a interpretaciones: tendrán que casarse de inmediato si quieren conservar su trabajo. No habrá alternativas ni tiempo para pensarlo.

Lo que nos gusta un avance exclusivo 😜 #LaPromesa pic.twitter.com/AwhOm55HmX — La Promesa (@lapromesa_tve) April 5, 2026

María, sin embargo, no aceptará ese planteamiento. Mantendrá su postura desde el principio y rechazará la idea del matrimonio pese a las consecuencias. Carlo intentará hacerla cambiar de opinión, recordándole lo que está en juego, pero no conseguirá moverla. El conflicto no se quedará ahí. Teresa cuestionará la decisión de Cristóbal y defenderá que María necesita tiempo. Aun así, el mayordomo no modificará su posición. La situación quedará abierta, pero con una presión constante sobre ambos.

Curro y Ángela se alejan mientras otros intervienen

Curro y Ángela se alejan mientras otros intervienen | Fuente: La Promesa en X

La relación entre Curro y Ángela tampoco atravesará un buen momento. Lorenzo aprovechará una conversación entre Curro y Alonso para intervenir y alterar la percepción de Ángela. Le hará creer que las cartas dirigidas al rey ya han sido enviadas sin contar con ella. Esa idea bastará para generar desconfianza y provocar un distanciamiento que se irá acentuando a lo largo del capítulo.

Al mismo tiempo, Alonso cambiará su actitud respecto a Curro. Decidirá apoyarlo en la cuestión del título nobiliario e incluso se ofrecerá a firmar la petición junto a él. Cuando Curro comparta esa información, la reacción de Ángela no será la esperada. Dudará de los plazos y eso abrirá un nuevo frente entre ambos. En medio de esa situación, Leocadia se posicionará a favor de Curro, aunque sus intenciones irán más allá de lo que aparenta.

Sospechas en el servicio y un plan en marcha

Sospechas en el servicio y un plan en marcha | Fuente: La Promesa en X

En el área del servicio, la inquietud irá en aumento. Pía terminará reconociendo lo que le preocupa: encontró una entrada del “As de Copas” entre las pertenencias de Ricardo. Ese detalle hará que sus sospechas crezcan hasta el punto de plantearse si podría estar relacionado con la muerte de Ana. Esa duda cambiará su actitud, especialmente en su relación con Petra. La tensión entre ambas será evidente, sobre todo cuando salga a la luz el motivo real de su rechazo hacia Ricardo.

En paralelo, el foco también se situará en el duque de Carril. Manuel insistirá ante Julieta en que Ciro no participará en la inversión, pero las dudas no desaparecerán. Curro será claro al advertirle que no confía en ese acuerdo. Vera compartirá esa preocupación. Consciente del riesgo, se planteará hablar con su madre para entender mejor qué hay detrás de esos negocios. A partir de ahí, Teresa y Curro empezarán a mover piezas para que esa conversación se produzca y saque a la luz lo que todavía permanece oculto.