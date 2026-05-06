¿Cuánto cuesta el traje de Zara que usó Bad Bunny en la Met Gala?

Bajo el sugerente código de vestimenta que dictaba que la moda es arte, los peldaños del Museo Metropolitano de Nueva York se convirtieron en un lienzo donde la mayoría de los asistentes buscaron la elegancia tradicional o las tendencias naturales en la Met Gala 2026. Sin embargo, un invitado logró romper todos los esquemas preestablecidos mediante una transformación física radical y acompañado de la firma española, Zara.

El artista puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, cruzó la alfombra roja proyectando una imagen que desafiaba la realidad biológica y cronológica, atrayendo todas las miradas hacia su impecable vestimenta firmada por la casa española, Zara.

Un caballero de avanzada edad, con el cabello completamente níveo y una postura apoyada en un bastón, avanzaba con distinción por la escalinata. La confusión fue tal que muchos se preguntaron quién era aquel desconocido que parecía haber burlado los controles de seguridad. No fue hasta que el propio artista confirmó su identidad a los medios oficiales del evento cuando el misterio se resolvió.

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El secreto tras el traje de Zara y la vejez de Bad Bunny

Con solo 32 años de edad, el intérprete de San Juan apareció luciendo una piel arrugada con prótesis imperceptibles, manchas propias del envejecimiento y venas marcadas en sus manos. Su pelo rizado, única pista de su verdadera identidad, estaba teñido de un blanco grisáceo que también se extendía por sus cejas y barba. Al ser consultado sobre el esfuerzo detrás de este impacto visual, el artista declaró entre risas que había necesitado “53 años de maquillaje” para lograr semejante apariencia.

🇺🇸 | AHORA: Bad Bunny aparece en la Met Gala: pic.twitter.com/jQgXX4j5zx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2026

En un entorno dominado históricamente por las casas de costura más exclusivas del mundo, Bad Bunny apostó por la versatilidad de la firma principal de Inditex. La marca Zara fue la encargada de diseñar a medida el esmoquin negro que lucía el puertorriqueño. Se trataba de un conjunto de chaqueta cruzada con pantalones de corte recto, complementado con una camisa blanca cuya lazada de gran formato sustituía a la pajarita tradicional.

Bad bunny tiene una mente maestra el quiso

representar como cuando envejeces en la moda

ya no sos nadie y no vales nada por eso mismo

él quiso demostrar que una prenda de ropa no te

define. Lo que te define en Hollywood es tu edad pic.twitter.com/uAubipAAQL — Luushiiaanoo (@Luushiiaanoo) May 5, 2026

La integración de Zara en la alfombra roja de la Met Gala no es casualidad, sino el resultado de una relación de confianza que se ha ido gestando entre el artista y la marca gallega. La defensa de Benito sobre su elección fue clara ante la prensa internacional. Según el artista, esta propuesta era su forma de interpretar el arte en el vestir, afirmando con convicción que “La moda se expresa de diferentes maneras”. Al optar por Zara, el cantante no solo buscaba la elegancia, sino también enviar un mensaje sobre la democratización del diseño y la ruptura de las jerarquías tradicionales en los eventos de élite.

Una alianza estratégica que rompe el mercado de la moda

Este nuevo capítulo en la historia de la moda contemporánea refuerza el vínculo que existe entre la estrella de la música y la infraestructura creativa de Zara. Ya en el pasado, durante la actuación del intermedio de la Super Bowl, la firma española había vestido al artista, creando una prenda que posteriormente se convirtió en un objeto de culto.

En aquella ocasión, la camiseta de Zara diseñada para el evento fue entregada como un obsequio especial para los trabajadores de la marca, alcanzando rápidamente valores astronómicos en los portales de reventa para coleccionistas. El impacto de esa colaboración previa sentó las bases para este desembarco triunfal en Nueva York.

🔴 Bad Bunny se disfraza de anciano para la Met Gala. pic.twitter.com/jyj1aRmrLm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 5, 2026

La repercusión mediática de ver a una figura de la talla de Bad Bunny representando a Zara en la Met Gala tiene consecuencias inmediatas para la percepción de la marca a nivel global. Mientras otros invitados lucían joyas de valor incalculable y tejidos experimentales, el puertorriqueño demostraba que el estilo reside en la percha y en la intención del discurso artístico.

Es muy probable que este traje a medida de Zara que pudo costar entre 5,000 y 10,000 dólares, genere una demanda masiva por parte de los seguidores del cantante, quienes esperan que la marca adapte este diseño para sus colecciones de venta al público en el futuro cercano, sin embargo, se pueden armar diseños similares por 165 euros en adelante.