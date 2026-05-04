Los looks pre-MET Gala 2026 de Kendall y Georgina arrasan

Faltan horas para la MET Gala 2026 con su alfombra más esperada del año y las celebrities ya están dando guerra en las calles de Nueva York. Georgina Rodríguez, Kendall Jenner y compañía han convertido el fin de semana previo en un desfile alternativo. Y vaya nivel.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es drama, es moda en estado puro: las dos reinas del momento aterrizando en Manhattan con looks que ya están dando la vuelta al timeline. Y aún no ha empezado lo bueno.

Qué se han puesto Georgina y Kendall para abrir boca

Empecemos por Georgina, que ha aterrizado en Nueva York con un total black ajustadísimo y gafas de sol XXL. Lo que parecía un look discreto se convirtió en otra cosa al ver el detalle: bolso de piel cocodrilo y tacones de aguja imposibles. La pareja de Cristiano Ronaldo ya no pisa una ciudad sin convertirla en pasarela.

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Kendall, por su parte, ha optado por el registro contrario: vestido vaporoso color crudo y melena suelta tipo años setenta. Una elección minimalista que en cualquier otra persona pasaría desapercibida y en ella es portada de Vogue. Las fotos circulan desde anoche en su perfil oficial de Instagram y los comentarios no paran.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: ambas han aparecido el mismo día, con apenas dos horas de diferencia, en zonas distintas de Manhattan. Casualidad o estrategia, según se mire.

Por qué este pre-MET pesa tanto como la propia gala

A ver, el fenómeno tiene años: el fin de semana previo a la MET Gala se ha convertido en un evento paralelo. Las celebrities saben que las cámaras las esperan en cada salida del hotel, en cada cena, en cada comida en el SoHo. Y juegan con ello.

Lo que antes era 'salir a comer' ahora es una sesión de fotos disfrazada de rutina urbana. Georgina lo lleva al extremo: cada aparición es maximalismo puro, con joyas que cuestan más que un piso en Madrid. Kendall apuesta por lo opuesto: lujo silencioso, marcas reconocibles solo para el ojo entrenado.

El timeline está partido. Una mitad babea con Georgina y su 'glamour sin disculpas'. La otra defiende a Kendall y el discurso del quiet luxury. Spoiler: las dos van a estar en todas las portadas del lunes.

Y luego está el resto del elenco. Hailey Bieber paseando por Tribeca, Zendaya en una cena privada, Dua Lipa con un mono metalizado que ya tiene cuenta de fans. La tradición de la MET Gala empieza a desbordar el lunes y a colonizar el sábado y el domingo.

El precedente que explica por qué esto va a más

No es la primera vez que el pre-gala eclipsa al evento. En 2023 ya ocurrió con Rihanna apareciendo en cinco looks distintos en 48 horas, y los medios titulaban más sobre sus salidas que sobre la propia alfombra. En 2024, Zendaya hizo algo parecido con Law Roach y media internet se olvidó de quién había ganado realmente el código vestimentario de aquella edición.

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Lo que estamos viendo este 2026 es la consolidación de un formato paralelo que las marcas adoran: el pre-gala genera contenido durante tres días, no solo una noche. Para Georgina, que ha construido su marca personal a base de apariciones milimetradas, es el escenario perfecto. Para Kendall, que ya tiene la maquinaria Jenner detrás, es otro miércoles cualquiera.

Mi lectura: el lunes en la alfombra oficial veremos cosas espectaculares, sí, pero el verdadero campeonato se está jugando estos días, en las aceras y los lobbies. Y si los teasers son estos, la gala va a ser una carnicería estética. Atentos al lunes.

El chisme en 3 claves (TL;DR)