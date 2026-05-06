Ryan Reynolds presionó a Blake Lively para sellar el acuerdo con Baldoni

Blake Lively y Justin Baldoni han firmado la paz. Pero lo más jugoso no es el acuerdo —que no incluye ni un dólar para ninguna de las partes— sino quién apretó el botón de 'esto se acaba ya'. Ryan Reynolds llevaba meses viendo el desastre desde dentro y fue él quien convenció a su mujer de que soltara la batalla antes de perderlo todo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un matrimonio de Hollywood al borde del colapso, una guerra judicial con acusaciones cruzadas y un marido que se planta. El culebrón no es nuevo, pero la filtración de esta semana eleva el drama varios escalones. Vamos a desgranarlo.

Lo que cuentan las fuentes: el ultimátum de Ryan que lo cambió todo

Según ha desvelado esta semana el blog Naughty But Nice de Rob Shuter, Ryan Reynolds llevaba tiempo hablando claro en casa. Una fuente cercana lo explica así: «Ryan vio la foto completa muy pronto. Cuanto más se alargase el juicio, más se llevaría por delante su carrera, su reputación y hasta sus relaciones más cercanas». No era un marido preocupado, era una voz de alarma que sonaba cada vez más alto.

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El actor no se quedó en un 'cariño, porfa, déjalo ya'. Al parecer, aplicó una presión constante y creciente para que Blake entendiera lo que estaba en juego fuera de los tribunales. Y no era poco: su imagen pública empezaba a torcerse, las amistades en la industria se resquebrajaban y el coste emocional empezaba a hacer mella en la pareja.

Blake no quería soltar: cuando la cruzada personal se convierte en autoboicot

Al principio, la actriz se resistió. Según la misma fuente, había convertido la disputa con Baldoni en algo mucho más personal de lo que sugerían los documentos judiciales. «Ya no iba de ganar, sino de demostrar que ella tenía razón. Y no fue consciente de lo que le estaba costando en tiempo real», explica el informante. La obsesión por tener razón la estaba dejando sin margen de maniobra en Hollywood.

Las llamadas se enfriaron, los proyectos se volvieron esquivos y el aura de 'it girl' empezó a virar hacia un perfil menos amable para los grandes estudios. El desgaste era real, pero ella seguía atrapada en la lógica de la batalla judicial.

El precedente que Hollywood conoce y Blake se negaba a aceptar

No es la primera vez que un pleito mediático se come a la estrella. La historia de Hollywood está llena de carreras que se diluyeron entre abogados y titulares. Desde los juicios por difamación de los noventa hasta las actuales guerras de acoso en los rodajes, el espectáculo legal rara vez deja un ganador limpio. Los ejecutivos de los grandes estudios recuerdan casos como el de Johnny Depp y Amber Heard: el ruido mediático devoró cualquier posibilidad de redención a corto plazo para ambos.

Blake Lively apostó por una estrategia de confrontación total, pero en este tipo de batallas el desenlace no lo dicta un juez sino la percepción pública y la fatiga de la industria. Ryan lo supo ver cuando ella aún creía que la victoria moral bastaba.

Así que una noche, según las mismas voces, algo hizo clic. La actriz cayó en la cuenta de que ya había perdido demasiado —trabajo, contactos, imagen— y de que lo único que no estaba dispuesta a sacrificar era su matrimonio. Esa revelación fue el principio del fin. El acuerdo llegó sin dinero, sin indemnización, pero con un cierre que, ahora lo sabemos, tuvo más de ultimátum conyugal que de estrategia legal.

¿Qué nos queda? Un pacto sellado en la intimidad que deja a las partes sin más munición pública y a los fans con el runrún de lo que pudo haber sido un juicio de los que paralizan internet. Por ahora, la paz reina en casa Reynolds. Y en Hollywood, todos respiran sabiendo que, esta vez, el ego no dinamitó al matrimonio. De momento.

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